Ecofalante lança campanha nacional de cinema para o Mês da Água

Por Andrea Trus - Entre março e abril, a iniciativa Ecofalante Educação realiza uma campanha nacional de mostras de cinema dedicadas ao tema das águas, em celebração ao Mês da Água e ao Dia Mundial da Água (22 de março). Programa educativo da mostra de cinema Ecofalante, a ação leva filmes e atividades pedagógicas para instituições de ensino em todo o Brasil, articulando escolas, universidades, órgãos públicos e espaços culturais e utilizando o cinema como ferramenta de educação e mobilização socioambiental.

A campanha reúne cinco mostras de curadoria própria: CTV Ecofalante de Cinema: Cine Água, de abrangência nacional; mostras em parceria com a Agência Nacional das Águas, em Brasília; Mostra Ecofalante: Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água, no Distrito Federal; Mostra de Cinema SEMIL Ecofalante: Mês da Água, no estado de São Paulo; e Narrativas do Clima: caminhos das águas, na cidade de São Paulo. Ao articular diferentes territórios e públicos, as mostras reforçam a dimensão educativa e cultural do cinema, promovendo a formação de novos públicos audiovisuais, conectando educação e cinema ao debate socioambiental e à reflexão crítica.

Além da exibição de filmes, a iniciativa estimula debates, oficinas e atividades que ampliam o sentido das obras e favorecem a reflexão crítica, conectando cultura, educação e debate socioambiental. Ao articular redes públicas, instituições de ensino e comunidades, a campanha promove experiências coletivas de reflexão sobre direitos humanos, justiça ambiental e o futuro da água no país.

O programa é viabilizado pelo Ministério da Cultura e pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PROMAC), com produção da Doc & Outras Coisas, coprodução da Química Cultural e realização da Ecofalante, Governo do Município de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Governo Federal. A iniciativa reafirma, ao integrar cultura, educação e meio ambiente, o papel do cinema como instrumento de transformação social, fortalecendo vínculos comunitários e ampliando o acesso democrático à arte e ao conhecimento.

A campanha também é potencializada pela plataforma Ecofalante Play, serviço gratuito de streaming educacional que permite a educadores de todo o país acessar filmes sobre a água, organizar sessões e desenvolver atividades pedagógicas.

Serviço:

Mostra CTV Ecofalante de Cinema: Cine Água

22 de março a 4 de abril

Espaços educativos de diferentes regiões do país ligados ao Circuito Tela Verde (MMA)

Mostra de Cinema SEMIL Ecofalante: Mês da Água

18 a 31 de março

Municípios participantes do Programa Município VerdeAzul (SEMIL)

Narrativas do Clima: uma mostra de filmes sobre os caminhos das águas

21 de março a 14 de abril

Escolas da rede municipal de São Paulo

Mostra Ecofalante - Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água

Até 31 de março

Escolas da rede pública do Distrito Federal

Mostras de Cinema em parceria com a Agência Nacional das Águas (ANA)

26 de março, no Auditório Flávio Terra Barth da ANA

27 de março, para estudantes do Programa Adasa

27 de março, no Auditório Flávio Terra Barth da ANA para estudantes do Fund II