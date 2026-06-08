Extremos climáticos já prejudicaram 77% dos brasileiros, aponta pesquisa

247 - Os eventos climáticos extremos causados pelo avanço do aquecimento global já provocaram prejuízos a 77% dos brasileiros, com efeitos sobre moradia, renda, saúde, deslocamento e qualidade de vida, segundo levantamento da Descarbonize Soluções que também aponta mudanças nos planos de viagem, compra de imóveis e investimentos de longo prazo, informa o Metrópoles.

A pesquisa, divulgada em 25 de maio, ouviu 500 adultos conectados à internet em todas as regiões do Brasil e analisou impactos financeiros, psicológicos e comportamentais relacionados à crise climática. O estudo tem índice de confiabilidade de 95% e margem de erro de 3,3 pontos percentuais.

Com a intensificação de fenômenos como secas prolongadas, chuvas torrenciais e ondas de calor, os efeitos das mudanças climáticas deixaram de ser percebidos apenas como uma ameaça ambiental distante. De acordo com o levantamento, oito em cada dez brasileiros afirmam conhecer alguém que já enfrentou dificuldades em razão de eventos climáticos extremos.

“Quando 77% da população relata ter sofrido algum prejuízo causado por eventos extremos, fica claro que estamos diante de um fenômeno que afeta não apenas o meio ambiente. Estamos falando de impactos concretos sobre moradia, renda, saúde, deslocamento e qualidade de vida”, afirma a gerente da Descarbonize Soluções, Milena Andrade.

Impactos já mudam decisões dos brasileiros

O levantamento também mostra que os eventos climáticos extremos passaram a influenciar decisões cotidianas e planos de médio e longo prazo. Segundo a pesquisa, 91% dos entrevistados afirmaram já ter deixado de fazer ou repensado algum plano por causa das mudanças climáticas.

Entre os entrevistados, 25% disseram ter reavaliado viagens para determinados destinos, enquanto 23% repensaram a compra de imóveis em algumas regiões. Outros 12% afirmaram ter reconsiderado investimentos de longo prazo diante dos riscos associados ao agravamento da crise climática.

A preocupação com o futuro também aparece de forma expressiva. O estudo aponta que 68% dos participantes passaram a se preocupar mais depois de acompanhar notícias sobre eventos climáticos extremos. Além disso, cinco em cada dez brasileiros acreditam que as próximas gerações enfrentarão problemas mais graves do que os atuais em relação às mudanças no clima.

“Os eventos climáticos já interferem na forma como os brasileiros enxergam oportunidades, investimentos e até mesmo onde desejam viver. São questões que passam pelo aspecto psicológico e também já têm influência no dia a dia dos brasileiros”, avalia Milena.

Crise climática amplia preocupação e busca por apoio

A dimensão psicológica da crise climática também foi identificada no levantamento. Segundo os dados, 52% dos entrevistados relataram sentir receios frequentes em relação à ocorrência de eventos climáticos extremos.

A pesquisa aponta ainda que 66% dos participantes já buscaram algum tipo de suporte para lidar com essas preocupações. Entre eles, 27% recorreram a conversas com amigos e familiares, 19% buscaram conteúdos na internet e 14% procuraram psicólogos.

Para reduzir o avanço do aquecimento global e a frequência de eventos climáticos extremos, o estudo destaca a importância de medidas voltadas à diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Entre as ações citadas estão a ampliação do uso de energias renováveis, o combate ao desmatamento, o consumo mais responsável de água, luz e energia e o fortalecimento da educação climática.

Milena Andrade também ressalta o papel das empresas na resposta aos efeitos da crise climática. “É muito importante que as instituições se comprometam, a partir de suas áreas de atuação, a reduzir os impactos e que, em paralelo, se desenvolvam tecnologias para minimizar aqueles que já trouxeram consequências”, conclui a gerente.