Incêndios matam chilenos e Gabriel Boric anuncia estado de catástrofe

247 - O governo chileno informou que 16 pessoas morreram vítimas de incêndios nas regiões de Ñuble e Bíobio, cerca de 500 quilômetros (km) ao sul de Santiago, capital do Chile.

De acordo com o ministro da Segurança, Luis Cordero, mais de 50.000 pessoas precisaram deixar suas próprias casas.

O presidente chileno, Gabriel Boric anunciou, durante a madrugada, estado de catástrofe em duas regiões do sul do país pelos incêndios florestais.

"Diante dos graves incêndios em curso, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis", informou o presidente chileno em rede social.

Para todos los que os gustan las casualidades: los incendios en Chile coinciden con zonas de tierras raras. Curioso, ¿verdad? pic.twitter.com/zmGbIG5OgS — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) January 18, 2026