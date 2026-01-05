TV 247 logo
      Presidente chinês manifesta pesar após incêndio com dezenas de vítimas na Suíça

      Xi Jinping afirmou que ficou chocado ao saber a notícia da tragédia, que resultou em pesadas baixas

      CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (4) uma mensagem de condolências ao presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, devido ao incêndio ocorrido em Crans-Montana.

      Xi Jinping afirmou que ficou chocado ao saber a notícia da tragédia, que resultou em pesadas baixas. Em nome do governo e do povo chinês, o presidente expressou profundo pesar  pelas vítimas e estendeu sincera solidariedade às famílias enlutadas, desejando uma rápida recuperação aos feridos.

      Na madrugada do dia 1º, um incêndio de grandes proporções atingiu um bar na estação de esqui de Crans-Montana, deixando 40 mortos e 119 feridos. Segundo autoridades locais, todos os indícios apontam que a tragédia foi causada por fogos de artifício colocados sobre garrafas de champanhe. Uma investigação criminal já foi aberta contra os dois gestores do estabelecimento.

      Tradução: Zhao Yan

      Revisão: Patrícia Comunello

      Fonte: CMG

