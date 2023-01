Lula devolve ao Ministério do Meio Ambiente cadastro rural e Serviço Florestal

O governo Jair Bolsonaro havia deixado o CAR e o Serviço Florestal sob gestão do Ministério da Agricultura edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devolveu o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Serviço Florestal para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, novo nome da pasta. As mudanças foram publicadas nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União.

O cadastro tem como função o registro de imóveis em área rural e a fiscalização das leis ambientais nos locais.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou, na última quinta-feira (29), a criação de uma autoridade climática.

Antes da posse de Lula, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmou com o KfW, o banco estatal de desenvolvimento da Alemanha, um contrato para uma doação milionária ao Fundo Amazônia.

