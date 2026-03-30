Papa Leão XIV nomeia climatologista Carlos Nobre como conselheiro do Vaticano

247 - A nomeação do climatologista Carlos Nobre como conselheiro do Vaticano marca um avanço da agenda climática dentro da Igreja Católica e amplia o diálogo entre ciência e religião em torno do desenvolvimento humano integral. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o papa Leão 14 escolheu o cientista brasileiro para integrar o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, órgão consultivo responsável por temas sociais e ambientais.

Cientista brasileiro ganha espaço no Vaticano

Reconhecido internacionalmente, Carlos Nobre é uma das principais referências em estudos sobre mudanças climáticas e Amazônia. Ele participou da elaboração de relatórios do painel climático da ONU que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007.

Atualmente, o pesquisador atua na Universidade de São Paulo (USP) e integra instituições como a Academia Brasileira de Ciências e a Royal Society. Sua formação inclui engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutorado em meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Além disso, Nobre faz parte do grupo Planetary Guardians, que reúne especialistas para discutir soluções ligadas à crise climática, à transição energética e à proteção de populações vulneráveis.

Vaticano amplia foco ambiental

Criado em 2016, o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral tem como missão promover ações alinhadas à doutrina da Igreja, incluindo apoio a migrantes e vítimas de desastres.

A escolha de Nobre reforça a estratégia do Vaticano de incorporar a ciência nas discussões sobre desafios globais. Esse movimento ganhou força após a encíclica “Laudato Si’”, publicada em 2015 pelo papa Francisco, que impulsionou o debate ambiental no cenário internacional.

No aniversário de dez anos do documento, o papa Leão 14 voltou a defender a preservação ambiental e alertou para a necessidade de tratar o tema de forma unificada. Em julho de 2025, durante uma celebração dedicada ao meio ambiente, afirmou: "Hoje vivemos em um mundo que está queimando, tanto por causa do aquecimento global quanto dos conflitos armados".

Novo conselho reúne lideranças globais

Além de Carlos Nobre, o papa nomeou representantes de diferentes regiões e áreas de atuação, incluindo líderes religiosos e acadêmicos. Entre eles estão o arcebispo Rogelio Cabrera López, do México, e o arcebispo Fulgence Muteba Mugalu, da República Democrática do Congo.

Também integram o grupo especialistas como Meghan J. Clark, da Universidade Saint John's, e Christine Nathan, ligada à Comissão Católica Internacional de Migração, com sede em Genebra.