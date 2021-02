Alexandre Garcia critica STF e passa pano aos ataques de Daniel Silveira (vídeo)

247 - O jornalista bolsonarista Alexandre Garcia criticou nesta sexta-feira (19) a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) após a publicação de um vídeo em que ele xinga ministros e defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em comentário na CNN Brasil, Alexandre Garcia defendeu o direito de Silveira atacar o STF, dizendo que a Constituição prevê que parlamentares tenham imunidade material mesmo se o país estiver sob estado de sítio, quando garantias constitucionais são temporariamente suprimidas.

Assista:

Alexandre Garcia mostra que até no Estado de Sítio a imunidade parlamentar prevalece na Constituição.#DanielSilveiraLivreHoje pic.twitter.com/xsAtwyfA65 — Fernando (@bolsomito_2) February 19, 2021

Após os perfis de Instagram e Facebook do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) serem bloqueados na manhã desta sexta-feira (19), o Twitter também suspendeu a conta do bolsonarista na rede social. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes.

