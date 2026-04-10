Antonia Pellegrino assume presidência da EBC

247 - Antonia Pellegrino foi anunciada nesta sexta-feira (10) como a nova presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estatal responsável pela comunicação pública federal. A decisão foi tomada pelo chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, no contexto de mudanças na área de comunicação do governo.

A nomeação ocorre após o pedido de demissão de André Basbaum, oficializado na semana passada, abrindo espaço para uma transição interna na direção da empresa. Com isso, a EBC passa a ser comandada por um nome que já integrava sua estrutura executiva.

Roteirista e escritora, Antonia Pellegrino atuava desde 2023 como diretora de Conteúdo e Programação da estatal, com participação direta na definição da linha editorial e no desenvolvimento da programação, especialmente na TV Brasil.