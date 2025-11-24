Apresentadora Ione Borges morre aos 73 anos

247 - A apresentadora Ione Borges, figura marcante da televisão brasileira, morreu aos 73 anos na manhã desta segunda-feira (24). Ela se tornou um dos principais rostos da TV Gazeta ao longo das décadas de 1980 e 1990, quando formou com Claudete Troiano uma das duplas femininas mais populares da telinha.

A confirmação da morte foi divulgada por Claudete Troiano em suas redes sociais, conforme noticiado pela CNN Brasil. A parceria entre as duas no programa Mulheres rendeu ao público momentos marcantes e as consagrou como “As Parceirinhas”, apelido que acompanhou toda a trajetória conjunta na atração.

Em uma publicação emocionada no Instagram, Claudete lamentou profundamente a perda da amiga e colega de trabalho. “Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha”, escreveu a apresentadora.

Ao longo da carreira, Ione Borges conquistou forte ligação com o público e ajudou a consolidar o formato do programa feminino diário na TV brasileira.

Até o momento, não foram divulgadas as causas da morte da apresentadora.