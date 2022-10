'Assassinos que apoiam Bolsonaro': PT rebate propaganda do PL sobre apoio a Lula em presídios

Campanha do ex-presidente menciona o goleiro Bruno, a ex-deputada Flordelis, Ronnie Lessa e Guilherme de Pádua como bolsonaristas; material pode ir para a TV edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após o PL, partido de Jair Bolsonaro, divulgar uma peça publicitária mentirosa na TV afirmando que os presidiários brasileiros apoiam o ex-presidente Lula (PT), a campanha do presidenciável petista contra-atacou e produziu um novo material intitulado 'Assassinos que apoiam Bolsonaro', listando infames assassinos que declararam seu apoio ao atual chefe do Executivo nestas eleições. A informação é da colunista Andreia Sadi, do portal G1 .

Entre os apoiadores de Bolsonaro mencionados no vídeo estão o goleiro Bruno , condenado pela morte de Eliza Samudio; Guilherme de Pádua , que matou a atriz Daniela Perez na década de 1990; a ex-deputada Flordelis , apontada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson Carmo; e Ronnie Lessa , acusado de ter matado Marielle Franco.

Ainda de acordo com a colunista, o vídeo começou a circular nas redes sociais na noite desta terça-feira (11) e a campanha avalia levar o material para o horário eleitoral na TV.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.