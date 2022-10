'Batom na cueca', diz Luis Costa Pinto sobre falso atentado contra Tarcísio ir para programa eleitoral de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Costa Pinto destacou nesta segunda-feira (17) que houve armação para a divulgação do falso atentado contra o candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Batom na cueca de pedófilo! Bolsonaro levou para a TV o falso 'atentado' que eles armaram no caminho da campanha de Tarcísio Freitas. A PM de São Paulo, mesmo sendo bolsonarista, já disse que não houve tiro contra 'comitiva' de Tarcisio. Eles já tinham filmado a armação", escreveu o jornalista no Twitter.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, João Camilo Pires, não há indícios sobre tentativa de atentado contra Tarcísio.

O candidato disse que o tiroteio não teve relação com as eleições.

O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho criticou o ex-ministro e disse que as câmeras nos uniformes dos policiais ajudarão a esclarecer o tiroteio.

'Pedófilo'

O jornalista citou a palavra "pedófilo" após Bolsonaro afirmar que "pintou um clima" com adolescentes que o ocupante do Planalto conheceu em um passeio de moto na comunidade de São Sebastião, nos arredores de Brasília.

ATENÇÃO: Batom na cueca de pedófilo!

Bolsonaro levou para a TV o falso "atentado" que eles armaram no caminho da campanha de Tarcísio Freitas. A PM de São Paulo, mesmo sendo bolsonarista, já disse que não houve tiro contra "comitiva" de Tarcisio. Eles já tinham filmado a armação. — Luis Costa Pinto (@LulaCostaPinto) October 17, 2022

