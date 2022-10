Arruda Botelho: 'câmeras nas fardas dos policiais poderão comprovar que Tarcísio não sofreu atentado'

"Tarcísio é contras as câmeras", afirmou o advogado edit

247 - O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho afirmou nesta segunda-feira (17) que as câmeras de uniformes de policiais poderão ajudar nas investigações sobre o tiroteio em Paraisópolis, favela da Zona Sul de São Paulo, onde o candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) fazia um ato de campanha. O evento foi interrompido por causa do confronto.

"As câmeras nas fardas dos policiais poderão comprovar que Tarcísio não sofreu atentado coisa nenhuma. Tarcísio é contras as câmeras. Ponto", afirmou o advogado no Twitter.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, João Camilo Pires, não há indícios sobre tentativa de atentado contra o candidato.

O candidato Tarcísio de Freitas disse que o tiroteio não teve relação com as eleições.

Bolsonaristas espalharam a notícia falsa de que o ex-ministro foi alvo de um atentado. Também divulgaram um vídeo de 2018 gravado pelo atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, em que o general alertou para um possível atentado contra Jair Bolsonaro (PL).

