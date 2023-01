'Bolsonaro andava de moto e jetski em fim de semana. Lula visita índios desnutridos', afirma internauta. Veja mais reações

Apoie o 247

247 - Internautas repercutiram neste sábado (21) a importância da iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de visitar junto com outros membros do governo federal a terra indígena Yanomami. O Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública. Quase 100 crianças morreram na terra Yanomami em 2022, de acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara.

Um internauta escreveu: "enquanto o Bozo, andava de jetski e moto nos fins de semana. O presidente Lula, vai visitar indígenas Yanomami vítimas de desnutrição".

De acordo com a ministra Sônia Guajajara, "o povo Yanomami não mais será desamparado pelo Estado brasileiro".

Formada em Física, a professora e escritora Elika Takimoto criticou os descaso do governo Jair Bolsonaro (PL) com os índios. "Do que nos livramos, minha gente. Temos, agora, um verdadeiro presidente".

"Lula é o presidente que precisávamos mesmo", disse outra internauta.

