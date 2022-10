Bolsonaro celebra golpe de 1964 em maçonaria

Publicação mostra o general Augusto Heleno em loja maçônica comemorando 50 anos do golpe de 1964. Ligação de Bolsonaro com a maçonaria tem revoltado evangélicos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após a repercussão, nesta terça-feira (4), de um vídeo de Jair Bolsonaro (PL) participando e pedindo votos em uma sessão de maçonaria - o que tem revoltado parte de seu eleitorado evangélico -, internautas estão viralizando mais um vídeo do atual chefe do Executivo em uma loja maçônica.

Desta vez, as imagens são de 2014 e mostram Bolsonaro e o general Augusto Heleno comemorando os 50 anos do golpe militar ocorrido no Brasil em 1964.

O vídeo mostra os presentes na sessão referindo-se ao golpe como o "vitorioso movimento democrático ocorrido em nossa pátria no ano de 1964."

Assista ao vídeo de Bolsonaro celebrando o golpe de 1964 em maçonaria:

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.