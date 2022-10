Internautas relembram Malafaia atacando a maçonaria após vídeo de Bolsonaro em loja maçônica viralizar

Após repercussão do caso, pastor voltou a se manifestar e ressaltou ser "contra que um evangélico seja maçom" edit

247 - Internautas recuperaram um vídeo antigo do pastor Silas Malafaia, cabo eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) , exibindo o líder evangélico detonando a maçonaria, dizendo: "Não sou, nunca fui e jamais serei da maçonaria porque não pertenço a sociedades secretas Não ando em trevas e não preciso de nada disso."

A repercussão do vídeo do pastor se deu após a viralização de um vídeo de Bolsonaro pedindo votos em uma loja maçônica . A maioria do eleitorado de Bolsonaro é cristã, parcela da sociedade que costuma ter restrições quanto à maçonaria.





Depois da grande difusão do vídeo nas redes sociais, Malafaia se posicionou, na tarde desta terça-feira (4), reafirmando seu apoio a Bolsonaro, mas ressaltando: "Eu não sou maçom e sou contra que um evangélico seja maçom." Confira:





