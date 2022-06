"Bolsonaro ficou maravilhado porque não levou bronca de Biden", diz Helena Chagas

"Ele estava com tanto medo de levar um pito do Biden, que, pelo fato de ele não ter levado, já saiu maravilhado", afirmou a jornalista edit

247 - A jornalista Helena Chagas ironizou Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (10), no programa Boa Noite 247, após ele dizer que ficou "maravilhado" com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Ele estava com tanto medo de levar um pito do Biden, que, pelo fato de ele não ter levado, já saiu maravilhado. Havia uma expectativa de que o Biden daria um puxão de orelhas tanto na questão democrática como na questão da Amazônia. Mas, inesperadamente, o Biden estava muito bonzinho. Ele fez questão de se mostrar tolerante com o Bolsonaro porque houve um acordo para Bolsonaro ir à Cúpula Ele não iria se não tivesse um encontro com Biden", disse.

"Tudo o que Bolsonaro pintou ali (na Cúpula das América) é um delírio. Ele mostrou um Brasil que não existe. Disse que oitenta por cento da Floresta Amazônica está preservada. Sabemos que não é verdade. Ele enfatizou o papel do Brasil como produtor de alimentos. Esqueceu que tem 33 milhões passando fome, que esses alimentos não vão para os brasileiros. Uma vergonha", acrescentou.

Internautas também foram nesta sexta ao Twitter repudiar algumas declarações de Bolsonaro sobre o jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que desapareceram no último domingo (5) na Amazônia.

