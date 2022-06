Bolsonaro é massacrado nas redes após declarações sobre o desaparecimento de jornalista e indigenista na Amazônia

Apoie o 247

247 - Internautas foram nesta sexta-feira (10) ao Twitter repudiar algumas declarações de Jair Bolsonaro (PL) sobre o jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que desapareceram no último domingo (5) na Amazônia. Nesta sexta, Bolsonaro afirmou em Los Angeles (EUA), que, "desde o primeiro momento", as "Forças Armadas e a Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas". Nessa quinta-feira (9), ele disse que o jornalista e o indigenista "foram para uma aventura, a gente lamenta pelo pior". Na última terça-feira (7), Bolsonaro também afirmou que Araújo Pereira e Dom Phillips foram fazer uma 'aventura não recomendável'.

Na rede social, a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que "Bolsonaro não está à altura do cargo que ocupa. Pelo contrário: apequena o papel de um presidente".

O jornalista Luis Costa Pinto também criticou Bolsonaro. "Por que nenhum repórter destacado para cobrir Bolsonaro retruca o idiota quando ele diz que Bruno Pereira e Dom Phillips estavam numa 'aventura' na Amazônia? Acabou, porr*! Era jornalismo e ativismo o que os dois faziam, imbecil @jairbolsonaro".

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que Bolsonaro "mentiu muito na Cúpula das Américas!". "Bolsonaro disse que 'desde o primeiro momento' Exército se destacou nas buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips. Vimos a nota do Comando Militar da Amazônia aguardando parado 'acionamento por parte do Escalão Superior'. Vagabundo das Américas!", disse o parlamentar no Twitter.

Outro perfil na rede social escreveu: "o governo não pode melindrar os amigos bandidos da região".

O ex-deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) disse que o "governo federal é aliado de criminosos ambientais".

Segundo o deputado federal Bohn Gass (PT-RS), "é impossível dissociar o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips à 'boiada' que passou sobre a Funai, desmantelando aquele órgão no gov Bolsonaro, e ao preconceito diversas vezes manifestado pelo presidente em relação aos povos indígenas".

Exterior cobra o governo

A porta-voz da agência da Organização das Nações Unidas (ONU), Ravina Shamdasani, afirmou que a resposta do governo Jair Bolsonaro para encontrar os desaparecidos foi "extremamente lenta”.

A ministra do Reino Unido para a África, América Latina e Caribe, Vicky Ford, disse que o Reino Unido "está pronto para apoiar" o governo brasileiro nos trabalhos de busca.

A encarregada de negócios do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, disse que o Reino Unido está "profundamente" preocupado que o jornalista e o indigenista "ainda não tenham sido encontrados".

Editores de jornais e agências de notícias de vários países enviaram carta conjunta a Bolsonaro pedindo mais empenho do governo nas buscas por Dom Phillips e por Bruno Araújo Pereira.

Investigações

Uma perícia identificou vestígios de sangue na lancha usada por Amarildo da Costa de Oliveira, investigado por suposto envolvimento no desaparecimento. A Justiça decretou a prisão temporária de Amarildo, conhecido como "Pelado".

Além de Amarildo, a polícia deteve ao menos outros dois suspeitos pelo desaparecimento do jornalista e do indigenista.

Bolsonaro não está à altura do cargo que ocupa. Pelo contrário: apequena o papel de um presidente. Tenta sempre se esconder e escapar de suas responsabilidades. Foi assim na pandemia. É assim com a fome e o desemprego. Está sendo assim com Dom Phillips e Bruno Araújo. Covarde! — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) June 10, 2022

Por que nenhum repórter destacado para cobrir Bolsonaro retruca o idiota quando ele diz que Bruno Pereira e Dom Phillips estavam numa "aventura" na Amazônia? Acabou, porr*! Era jornalismo e ativismo o que o dois faziam, imbecil @jairbolsonaro . Isso tem de ser dito na lata, cazzo — Luis Costa Pinto (@LulaCostaPinto) June 10, 2022

MENTIU MUITO na Cúpula das Américas! Bolsonaro disse que "desde o primeiro momento" Exército se destacou nas buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips. Vimos a nota do Comando Militar da Amazônia aguardando parado "acionamento por parte do Escalão Superior". Vagabundo das Américas! — Ivan Valente (@IvanValente) June 10, 2022

A ONU criticou a resposta inicial do desgoverno a na busca de Bruno e Dom Phillips, dizendo q foi "extremamente lenta" e lamentando até mesmo o "desdenho" na fala de autoridades.



O ONU! O governo não pode melindrar os amigos bandidos da região, TAOKEI?https://t.co/LzVNQBuBz7 — O FISCAL do IBAMA (@fiscaldoibama) June 10, 2022

Hoje fizemos um ato para cobrar respostas pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. É obrigação do Estado dar respostas à sociedade. Somos o país que mais mata defensores do meio ambiente. O governo federal é aliado de criminosos ambientais. pic.twitter.com/EqvfH7XYGh — Chico Alencar (@chico_psol) June 10, 2022

É impossível dissociar o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips à "boiada" que passou sobre a Funai, desmantelando aquele órgão no gov Bolsonaro, e ao preconceito diversas vezes manifestado pelo presidente em relação aos povos indígenas. — Bohn Gass (@BohnGass) June 10, 2022

