Nos EUA, Bolsonaro volta a dizer que indigenista e jornalista "foram para uma aventura" na Amazônia. "A gente lamenta o pior"

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que o indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips "foram para uma aventura". Eles desapareceram no domingo (5), quando navegavam pela Terra Indígena Vale Javari, no Amazonas. "Naquela região, geralmente você anda escoltado, foram para uma aventura, a gente lamenta pelo pior", disse Bolsonaro nos Estados Unidos, onde está para a Cúpula das Américas.

"A gente pede a Deus que sejam encontrados vivos, mas sabemos que a cada dia que passa essas chances diminuem. Desde o primeiro dia, quando foi dado o sinal de alerta, a Marinha entrou em campo e no dia seguinte as Forças Armadas, a Polícia Federal... Tem quase 300 pessoas nessa procura. Dois aviões e helicópteros, barcos, agora é uma área fora da Funai, tem protocolo a ser seguido", afirmou.

Na última terça-feira (7), Bolsonaro também afirmou que Araújo Pereira e Dom Phillips foram fazer uma 'aventura não recomendável'.

Investigações

A polícia deteve ao menos três suspeitos pelo envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista.

A Polícia Federal encontrou manchas de sangue em uma lancha usada por um dos investigados - Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como "Pelado". A Justiça decretou a prisão temporária dele.

Exterior

O desaparecimento teve repercussão fora do Brasil. Editores de jornais e agências de notícias de vários países enviaram carta conjunta a Bolsonaro pedindo mais empenho do governo nas buscas pelo jornalista e pelo indigenista.

O governo britânico disse estar '"profundamente" preocupado que Araújo Pereira e Dom Phillips "ainda não tenham sido encontrados".

