Governo britânico cobra empenho do Brasil na busca por indigenista e jornalista desaparecidos na Amazônia

"Estamos profundamente preocupados", disse Melanie Hopkins, encarregada de negócios do Reino Unido no Brasil

247 - A encarregada de negócios do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, afirmou que a embaixada pediu para o governo Jair Bolsonaro fazer "todo o possível" para localizar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos esta semana na Amazônia.

"Estamos profundamente preocupados que o jornalista britânico Dominic Phillips e o indigenista Bruno Pereira ainda não tenham sido encontrados. Estamos cientes de que este continua sendo um momento angustiante para suas famílias e amigos", disse a nota emitida pelo governo britânico, de acordo com matéria publicada nesta quinta-feira (9) pelo portal Uol.

A administração da região europeia também disse que "está provendo apoio consular à família do Sr. Phillips e em contato próximo com autoridades do mais alto nível no Brasil para se manter atualizado em relação aos esforços de busca e resgate".

"Entendemos que a localização remota da região impõe desafios logísticos consideráveis e já solicitamos ao Governo Brasileiro que faça todo o possível para apoiar a investigação do caso. Agradecemos a assistência prestada até o momento", afirmou.

Investigações

Uma perícia identificou vestígios de sangue na lancha usada por Amarildo da Costa de Oliveira, investigado por suposto envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista. Além de Amarildo, a polícia deteve outros dois suspeitos.

