Breno Altman recebe notificação judicial da Conib de número israelense: 'é uma agência de Estado estrangeiro'

247 - O jornalista Breno Altman divulgou uma captura de tela de um celular mostrando que uma notificação judicial da entidade sionista Confederação Israelita do Brasil (Conib) foi enviada a ele através de um número de Israel.

O jornalista tornou-se alvo da entidade, em parceria com a Polícia Federal (PF), após fazer duras críticas ao genocídio promovido pelo regime sionista contra o povo palestino na Faixa de Gaza desde 7 de outubro. A entidade acusa Altman, que é judeu, de ser antissemita. Diversas personalidades, incluindo o ministro Paulo Pimenta e a deputada federal Gleisi Hoffmann, se solidarizaram com Altman.

Segundo o jornalista, a mensagem prova que a Conib é uma agência sionista atuando em território nacional. "A notificação que recebi, sobre o processo cível de censura às minhas postagens, veio de um número de celular israelense! Não é muita cara de pau da escória sionista?", questionou, em postagem na plataforma social X (antigo Twitter).

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em quase três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países.

A @coniboficial sequer se preocupa em esconder que é uma agência do Estado de Israel em território brasileiro. A notificação que recebi, sobre o processo cível de censura às minhas postagens, veio de um número de celular israelense! Não é muita cara de pau da escória sionista? pic.twitter.com/djbqvNIOmL — Breno Altman (@brealt) January 4, 2024

