Brian Mier debate com Glenn Greenwald sobre PDT, PT, Ciro, Alckmin e eleições de 2022

Em 24 de janeiro, o editor da Brasil Wire e comentarista da TV 247, Brian Mier, participou do podcast de Eoin Higgins, Flashpoint, para falar sobre a saída do deputado federal David Miranda do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) e de sua filiação ao PDT. Mais cedo naquele dia, o marido do deputado, Glenn Greenwald, atacou Brian no Twitter , chamando-o de “mentiroso patológico” por ter dito que o jornalista estaria apoiando a campanha presidencial de Ciro Gomes. Depois de Brian Mier, em sua participação no podcast, contar um breve histórico de Ciro Gomes e do PDT, Greenwald anunciou no Twitter que ligaria para o programa. Ele entrou na transmissão e os dois debateram por uma hora.

Logo após o término da entrevista, o MES (Movimento Esquerda Socialista), bancada interna do PSOL da qual Miranda fazia parte, divulgou um comunicado sobre a saída do deputado do partido e migração para o PDT. Um trecho diz:

“Em dezembro de 2021, David e Glenn nos apresentaram o plano de David de deixar o PSOL para ajudar a construir a candidatura presidencial de Ciro Gomes no PDT. Esta decisão foi explicada pela falta de uma decisão do PSOL em seu Congresso Nacional no ano passado, sobre a possibilidade de lançar seu próprio candidato presidencial. Entre Lula e Ciro, eles preferiram ajudar a construir a candidatura de Ciro. Tentamos intensamente fazer com que eles revertessem essa decisão. Consideramos o movimento deles um equívoco, devido ao caráter burguês do projeto eleitoral de Ciro, alheio aos interesses essenciais do povo e da classe trabalhadora”.

Durante o debate improvisado, Greenwald acusou o portal Brasil Wire de “mentir constantemente” contra ele, sem citar qualquer exemplo. “Convidamos os leitores a examinar todas as 48 menções de Greenwald neste site desde seu lançamento em setembro de 2014, que incluem vários artigos em sua defesa, como este apelo explícito à solidariedade, e fazer seu próprio julgamento sobre a veracidade de sua alegação”, apela Brian Mier.

Confira a íntegra da transcrição do debate realizado entre Brian Mier e Glenn Greenwald no podcast. O texto foi levemente editado para facilitar a leitura.

Eoin Higgins: Hoje vamos falar sobre a política brasileira, especificamente David Miranda, Glenn Greenwald, Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro. E para falar sobre isso, estou acompanhado de Brian Mier, ele é editor da Brasil Wire, correspondente da TeleSur no Brasil e analista do Brasil 247 e mora no Brasil há 26 anos. Brian, obrigado por se juntar a nós.

Brian Mier: Obrigado por me receber.

Eoin: Você pode detalhar o que aconteceu no fim de semana com David Miranda, o PSOL e o PDT, e explicar essas duas festas para nós?

Brian: David Miranda era membro da tendência MES do partido PSOL, que é o Partido Socialista e da Liberdade. É um pequeno partido que se autodenomina de esquerda de vanguarda – com muitas bancadas internas que discutem entre si – algumas delas são trotskistas. Ele se separou do PT em 2005 e, desde 2006, não obteve mais do que cerca de 1,5% dos votos em nenhuma eleição presidencial. Historicamente, é votado em alinhamento com o Partido dos Trabalhadores (PT) cerca de 95% das vezes no Congresso, embora muitos de seus membros sejam muito anti-PT em nível pessoal. Historicamente é um partido burguês – ao contrário do PT (Partido dos Trabalhadores) ou mesmo do PDT (Partido Democrático dos Trabalhadores) ou PCdoB (Partido Comunista do Brasil) não está ligado a nenhuma federação sindical, e tem filiado um movimento social da classe trabalhadora, que é o MTST, de São Paulo. David Miranda anunciou que estava deixando o PSOL após meses de apoio público a Ciro Gomes por parte de seu marido, Glenn. Isso, de fato, implica que Glenn está apoiando Ciro Gomes na eleição deste ano, que é o que todos no Brasil acreditam. Miranda anunciou que está deixando o partido, que estava se mudando para o partido de Ciro Gomes, o PDT, e atacou o PT. Ele disse que o motivo de sua saída é que é contra o alinhamento do PSOL com o PT e o apoio a Lula nas eleições presidenciais.

Então eu tuitei sobre isso. E eu admito, você tenta reduzir as coisas em seu limite de tamanho, e eu cometi um erro semântico.

Eu disse: “O marido de Greenwald, David Miranda, trocou o PSOL pelo PDT ideologicamente incoerente, um partido de coalizões de poderes locais vagamente conectadas que vão da centro-direita à centro-esquerda”. – Eu vou entrar nesse ponto em um segundo – “Ele atacou Lula e anunciou que ele e Glenn vão apoiar Ciro Gomes para presidente”. Por conta dessa frase posterior, que admito que deveria ter escrito como “ele anunciou que se juntará a Glenn apoiando Ciro Gomes para presidente” ou talvez “ele anunciou que, como Glenn, apoiará Ciro Gomes para presidente”, Glenn me chamou de ‘mentiroso patológico’ e um ‘pedaço de merda’ e algumas outras coisas online. Ele está ficando muito explosivo. E ele está dizendo que eu não sei nada sobre o PDT.

Então, o que eu gostaria de fazer agora é dar um pano de fundo sobre o PDT. É um partido que Ciro Gomes só entrou em 2015. Na verdade, é o 6º ou 7º partido político ao qual ele filia. Ele esteve em partidos de esquerda e de direita ao longo dos anos. O primeiro partido com o qual ele se alinhou foi o PDS, descendente da ARENA, o partido oficial da ditadura militar, em 1982 e 1983, enquanto a ditadura ainda estava em andamento. Em seguida, ele se juntou ao partido keynesiano PMDB, de direita, que era o único partido oficial de oposição permitido durante a ditadura. Lá permaneceu até 1990. Depois, ingressou no PSDB neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, de 1990 a 1997, depois no PPS, que era de esquerda na época – agora é um partido da 3ª via que mudou o nome para Cidadania. Depois ingressou no partido socialista de centro-esquerda PSB por cerca de oito anos, ingressou em um partido centrista chamado PROS por dois anos e finalmente se alinhou ao PDT de 2015 até hoje.

O PDT foi fundado por uma lenda da esquerda brasileira da era pré-ditadura chamada Leonel Brizola, que era casado com a irmã do último presidente deposto antes do golpe de 1964, Jango Goulart. Nos Diários da CIA, de Phillip Agee, ele escreve que, na década de 1960, Brizola foi o homem mais procurado da CIA na América Latina por um tempo. Quando o governo reabriu e ele foi autorizado a voltar do exílio, ele tentou fundar um novo partido com o nome de PTB de Getúlio Vargas, mas o nome foi roubado por algumas pessoas da direita, então ele criou o PDT – Partido Democrático Trabalhista. Essencialmente na época era um partido de centro-esquerda tecnocrático, keynesiano/desenvolvimentista que tinha um alinhamento com a segunda maior federação sindical depois da CUT, a Força Sindical. O que aconteceu, no entanto, é que, ao longo dos anos, esse partido degenerou em uma série de coalizões frouxas de bases de poder político local, muitas das quais remontam a centenas de anos. Por centenas de anos, muitos desses centros regionais no Brasil tiveram mais contato direto com Portugal do que entre si devido à falta de estradas e coisas assim. Meu primeiro contato com o PDT foi em 1991, quando morava em São Luís, Maranhão, e o prefeito era um cara chamado Jackson Lago, amigo de Fidel Castro. Ele montou um sistema de saúde pública muito bom e depois se tornou governador brevemente e foi cassado em uma espécie de golpe por volta de 2010, e eu tive uma boa impressão deles na época. Então comecei a perceber que em outros estados as organizações do PDT são completamente diferentes, ideologicamente. Por exemplo, um dos protegidos de Brizola é um pregador do evangelho da prosperidade chamado Anthony Garotinho que se tornou governador do Rio de Janeiro representando o PDT e cometeu todo tipo de atrocidades com sua polícia militar. E eu me lembro dele fazendo uma festa na mansão do governador para comemorar os primeiros 100 assassinatos de sua Polícia Militar.

Mais tarde, ele mudou para o PSB – outro partido de centro-esquerda ideologicamente incoerente, do qual Ciro Gomes também fez parte por um tempo. E depois que Brizola morreu, no início dos anos 2000, o partido se fragmentou cada vez mais, de modo que em alguns estados o PDT estava alinhado com o governo Lula, mas em nível regional e local em alguns estados estava alinhado com partidos de direita. Então, quando chegou a hora do impeachment em 2016, eles não conseguiram manter a disciplina partidária e 30% de seus parlamentares votaram a favor do golpe de direita contra Dilma Rousseff. E então, em 2019, quando se tratou de votar os profundos cortes de austeridade neoliberal de Bolsonaro no sistema de aposentadoria, 100% dos membros do Congresso dos verdadeiros partidos de esquerda no Brasil, que são o PT, o PC do B e o PSOL, votaram contra as reformas, mas mais uma vez, 30% dos parlamentares do PDT votaram a favor dessas reformas neoliberais. É por isso que os chamo de ideologicamente incoerentes. Eles são incapazes de manter a disciplina partidária.

Eoin: Deixe-me fazer uma pergunta sobre isso, rapidamente. Você está descrevendo Ciro Gomes pulando de partido em partido e você está descrevendo o PDT como ideologicamente incoerente, mas é tanto que isso é outra coisa, ou a política meio que entra e sai. As pessoas têm ideologias diferentes em diferentes partidos em momentos diferentes, ou esta é uma situação em que a maioria dos partidos tem uma posição ideológica que eles defendem e então há partidos como o PDT que são meio incoerentes? E se for esse o caso, por que você acha que Miranda está se juntando a esse partido e deixando o PSOL para trás?

Brian: Alguns partidos têm mais disciplina do que outros. Eu diria que o Partido Democrata dos EUA não tem uma disciplina partidária muito boa porque sempre há um Joe Lieberman aparecendo e bloqueando qualquer tipo de iniciativa para beneficiar a classe trabalhadora. No Brasil, os partidos de direita costumam votar juntos em bloco. À esquerda, o PSOL, o PT e o PC do B mantiveram muito bem a disciplina partidária. Quase sempre votam juntos em bloco nas mesmas iniciativas e o PDT não. Não estou dizendo que a situação deles é única, e diria que eles são mais de esquerda em termos de registros de votação no Congresso do que outro partido considerado de centro-esquerda que provavelmente está entrando em coalizão com a campanha de Lula agora, que é o PSB (Partido Socialista Brasileiro), do qual Gomes também fazia parte. Qual foi a sua pergunta sobre Ciro Gomes novamente?

Eoin: Eu estava apenas usando ele como um exemplo de alguém pulando de festa em festa porque eu sei que em um de seus tweets você disse que as pessoas no Brasil veem isso como oportunismo e talvez seja por isso que ele está votando em 4%. E eu sei que temos Glenn na linha. Mas eu só quero terminar isso rapidamente aqui, ou seja, se você puder explicar esse senso de oportunismo, e também por que o movimento de Miranda pode ser visto assim no Brasil.

Brian: Pessoalmente, acredito que seja uma jogada baseada no oportunismo. Acho que está mudando para o atual partido de Ciro Gomes porque quer apoiar a campanha. E vejo essa campanha com muito ceticismo. Mesmo assim, se você olhar para o histórico político de Gomes, que abrange partidos de esquerda e direita, com algumas exceções de algumas coisas realmente neoliberais que ele fez nos anos 90, ele tem sido consistentemente o que você poderia chamar de nacionalista pequeno-burguês. Ele está fazendo algumas promessas como a renacionalização da estatal petrolífera que são consistentes com pelo menos os últimos 20 anos de sua carreira política. O problema é que ele é como um candidato a Elizabeth Warren, pois está claramente sendo usado para dividir a esquerda e empurrar a eleição para o segundo turno. E ele até admitiu isso em entrevistas. O presidente do PDT também disse recentemente que espera que o segundo turno seja entre Ciro Gomes e Lula.

Eoin: Entendi. Bem, vou convidar Glenn aqui agora. Michael, eu sei que você é o próximo a ligar, mas porque estamos falando sobre Glenn, acho que é justo deixá-lo pular aqui e conversar um pouco conosco. Glenn, você gostaria de dizer sua parte aqui?

Glenn Greenwald: Obrigado Eoin. Eu quero abordar alguns pontos políticos substantivos sobre o PDT e também sobre o PT. Porque a ideia de acusar outros partidos de serem ideologicamente incoerentes quando Lula está prestes a eleger seu vice há muito tempo, pró-austeridade, pró-banqueiro, centro-direita, neoliberal chamado Geraldo Alckmin que não só foi o arqui-inimigo de PT nos últimos 30 anos, que o PT passou 30 anos alegando querer matar pobres roubando seus programas sociais, mas ele também, diferentemente de Ciro, que foi um dos principais opositores da tentativa de impeachment de Dilma em 2016, Alckmin foi um principal proponente do impeachment de Dilma que segundo o PT foi um golpe – que na verdade é um golpe. Então Lula está prestes a instalar, no segundo cargo mais poderoso do país, um banqueiro de centro-direita, defensor da austeridade, que segundo o PT, apoiou um golpe, um golpe de 5 anos atrás, que não só Ciro se opôs mas que criei o Intercept Brasil para se opor. Isso é incoerência ideológica. Mas quero apenas perguntar a você, Brian, porque antes de entrarmos no assunto, quero apenas esclarecer a alegação que você fez sobre mim. Porque você fez referência à linguagem dura que eu usei, e admito que fico com raiva quando as pessoas representam falsamente minhas crenças. Eu tento ser muito cuidadoso e meticuloso ao expressar meus pontos de vista como eles realmente existem. Então, o tweet que você postou foi – eu não diria viral, mas tem 300 retuítes e 1200 curtidas, formou o que muitas pessoas da esquerda americana acreditam sobre o anúncio do meu marido. Você disse: “O marido de Greenwald, o deputado David Miranda, deixou o PSOL e anunciou que ele e seu marido Glenn apoiarão Ciro Gomes para presidente”. Agora eu percebo que você então, no início do que você disse, reconheceu – eu acho que você chamou isso de uma má escolha de palavras. Mas para mim parece uma invenção total, como se David não mencionou nada em sua carta sobre quem estou apoiando para presidente. Por que ele iria? Ele nem fez alusão a isso, então eu gostaria de saber onde você conseguiu isso. E também essa alegação de que você está fazendo isso, oh, OK, bem, talvez David não tenha anunciado que Glenn está apoiando Ciro, embora eu tenha tuitado que deixei esse tweet agora que reconheço que é falso, mas todo mundo sabe que Glenn está realmente apoiando Ciro. De onde você tira isso? Como estou apoiando o Ciro? Quero falar da minha relação com o PT, que tem sido muito próxima, minha relação com Dilma e Lula é muito pessoal, muito próxima, muito solidária ao longo dos anos. Então, onde você, por que você diz isso? De onde você tirou a ideia de que estou apoiando Ciro?

Brian: Em primeiro lugar, Glenn, deixe-me dizer isso. Eu não sou um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer. Moro em uma favela e ganho cerca de mil dólares por mês. Estou no Brasil há 26 anos, acompanhando de perto a carreira de Ciro Gomes e do PT. A razão pela qual eu digo que você está apoiando o Ciro é que você acabou de exemplificar. Você acabou de repetir uma das falas de campanha dele sobre Lula. E você tem feito isso constantemente por meses.

Glenn: você pode apenas dizer…..

Brian: Eu fui muito educado...

Eoin: Pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer Brian falar sua parte, Glenn. E então, quando ele terminar, deixaremos você falar.

Glenn: justo. Vá em frente.

Brian: Eu humildemente permiti que você fizesse seus pontos. De qualquer forma, esse é um dos pontos de discussão de Ciro. Por mais ruim que Alckmin seja, lembremos que Ciro Gomes esteve em seu partido por sete anos. Ciro era um membro de seu partido. E Alckmin deixou o PSDB e provavelmente está se alinhando a outro ex-partido de Ciro, o PSB. Então, ao invés de olhar para as candidaturas de forma individualista, eu olho para elas estruturalmente. Estruturalmente, não tenho muito problema com Ciro. O problema é o seu partido que é estrutural e ideologicamente incoerente. Eles não conseguiram manter a disciplina partidária durante o impeachment, então Ciro se juntou a um partido no qual 30% de seus parlamentares federais votaram a favor de um golpe. Você não acredita que foi um golpe? Você diz que o PT chamou de golpe. Eu chamo de golpe e não sou petista.

Glenn: Sim, eu também, eu também

Brian: Mais uma vez, estou tentando falar. É difícil

Glenn: Eu pensei que você me fez uma pergunta. Eu pensei…

Brian: Estou apenas tentando responder aos seus pontos. Se você puder, por favor, deixe-me continuar. Eu perdi minha linha de pensamento agora. É uma tática da direita interromper as pessoas quando elas estão falando. É uma coisa da Fox News.

Glenn: você me fez uma pergunta

Brian: Eu não interrompi durante todas as suas perguntas. A razão pela qual Lula está pensando em escolher Geraldo Alckmin como companheiro de chapa é que é uma tática para assumir o governo de São Paulo que daria ao PT o controle dos dois maiores governos do Brasil. E provavelmente o controle do governo do estado do Rio de Janeiro com Marcelo Freixo. Essa é a tática por trás disso. Ter um inimigo como Geraldo Alckmin perto de você no cargo de vice-presidente, taticamente do ponto de vista deles, é melhor do que tê-lo como governador de São Paulo no comando de sua polícia militar sabendo de seu péssimo histórico nisso. Quanto à semântica do meu tweet, pedi desculpas a você online. Se você tivesse acabado de me enviar uma mensagem ou me enviar um e-mail eu teria reformulado. Infelizmente você não pode editar no Twitter. Eu deveria ter dito: “ele se juntou a Glenn no apoio a Ciro Gomes para presidente”. Você sabe. Peço desculpas. Eu admito. Agora, você está me chamando de mentiroso patológico, sabendo que sou um jornalista muito mal pago que sustenta sua família com essas coisas, acho que é uma ofensa muito mais grave do que escrever errado um tweet. Você é um jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer e está chamando outro jornalista de mentiroso patológico.

Glenn: A Brasil Wire mentiu sobre mim constantemente. Mas é incrível que você esteja simultaneamente reconhecendo que fez uma falsa afirmação sobre mim e se fez de vítima porque eu me opus, é uma coisa séria, Brian, afirmar que, como jornalista, estou apoiando um candidato que na verdade sou não suportando. E pior ainda é afirmar que meu marido anunciou meu apoio a esse candidato. Como se eu cometesse um erro ao fazer uma reclamação sobre alguém que se tornou viral, eu iria pedir desculpas e excluir o tweet e retratá-lo e explicar o que eu quis dizer. Não ataque a pessoa sobre quem você acabou de fazer uma afirmação falsa por se opor. Tipo, o fato de você morar em um determinado lugar ou ter uma certa renda não justifica você postar um tweet que muita gente acredita, que meu marido anunciou que eu estava apoiando o Ciro Gomes. Não apoio Ciro Gomes. Então simplesmente não é verdade. Todo o tweet sobre mim é falso. E a única razão pela qual esse tweet chamou a atenção é por causa da afirmação que você fez sobre quem eu estava apoiando. Que estou apoiando isso, como centrista, neoliberal em vez desse maravilhoso esquerdista. Nada disso é verdade. Eu não estou apoiando Ciro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, e este é o ponto que eu quero transmitir mais do que qualquer outra coisa. Existe esse enorme equívoco sobre quem é Lula e o que é o PT entre as partes da esquerda americana que não prestam muita atenção ao Brasil. A festa em que meu marido estava se chama PSOL. O PSOL foi criado em 2004, quando Lula era presidente. Durante o primeiro ano de sua presidência. O PSOL foi um partido criado por ex-membros do PT que deixaram o PT em protesto ao neoliberalismo de Lula. Eles argumentaram que Lula estava impondo todos os tipos de medidas de austeridade sobre os benefícios de aposentadoria que os banqueiros desejavam há muito tempo, que ele havia desistido de suas raízes de esquerda, que não havia nada socialista em seu partido. Eles também se opuseram aos escândalos de corrupção que assolavam o PT. Então o PSOL foi um partido que se formou para se opor a Lula e ao PT da esquerda. Há uma enorme oposição a Lula e ao PT da esquerda. E o partido de David nunca apoiou o PT em nenhuma eleição no primeiro turno. Então toda a ideia de que David deixou o PSOL e agora significa que ele não está apoiando Lula é completamente falsa. O PSOL foi criado para ser um partido de oposição ao PT de esquerda. Nunca fez parte do governo do PT. Sempre foi contra o PT pela esquerda. E o Ciro, além do fato de que, como eu disse, ele se opôs ao impeachment de Dilma enquanto os novos amigos de Lula – inclusive a pessoa que ele está prestes a tornar vice-presidente do país – apoiaram o impeachment. A crítica de Ciro a Lula também é de esquerda. Tem um artigo que quem se interessar deve ler na Carta Capital, que é uma revista de esquerda de longa data – é onde eu trabalho como colunista e Ciro também é colunista da Carta Capital. A última matéria que Ciro publicou foi em dezembro do ano passado e a manchete era “13 anos de PT no poder não resolveram em nenhum avanço progressivo”. E depois o subtítulo é: “não há nenhum projeto que o PT apresente porque o PT entregou o país às forças do capital e das finanças internacionais”. Essa é a crítica do Ciro a Lula, assim como o antigo partido do meu marido criticava Lula da esquerda por ser muito neoliberal, por ter tentado agradar o capital internacional. Lula fez muito pelos pobres durante seu mandato, mas os ricos também ficaram mais ricos e a desigualdade continuou muito grave e Ciro está concorrendo em uma plataforma de alívio da desigualdade e meu marido que cresceu órfão em uma das piores favelas do Rio só tem um problema, e esse problema é a desigualdade. E é por isso que ele deixou o partido porque eles estão prestes a apoiar Lula em vez de Ciro que meu marido acredita, especialmente com Geraldo Alckmin prestes a ser candidato, será um candidato mais de esquerda do que Lula. Agora você pode discordar disso, mas alegar que ele desistiu de suas raízes socialistas ou se moveu para a direita é absolutamente falso, como ele deixou claro em sua carta que está fazendo isso porque acha que Lula é muito neoliberal e muito ligado ao setor financeiro para fazer qualquer coisa sobre a desigualdade.

Eoin: Deixe-me pular nela bem rápido antes que Brian responda. Eu só quero dizer uma observação que é que, Glenn, eu entendo sua reclamação sobre o tweet, mas acho que uma das razões pelas quais ele se tornou viral e as pessoas prestaram atenção também, é que seu marido é uma figura pública. e ele é bem conhecido nos EUA, então ele fazer uma mudança política como essa é algo que as pessoas nos EUA também estão interessadas. Eu não acho que seja apenas por causa do seu apoio a Ciro.

Glenn: Eoin, você realmente acha que há muito interesse na carreira política de um deputado brasileiro solteiro sem o fato de ele ser casado comigo nos Estados Unidos? Você realmente vai dizer isso, há um interesse separado no David…

Eoin: Talvez seja tudo sobre você, mas eu acho a política brasileira interessante e acho a política do seu marido interessante e eu certamente estava interessado nessa história antes de realmente ter alguma ideia sobre sua posição sobre Ciro ou Lula, o que eu realmente não tinha seguido, mas de qualquer maneira Brian, vá em frente.

Brian: Glenn, eu acho hilário. Você disse que meu tweet não viralizou, mas depois disse que viralizou e insiste que não está apoiando Ciro, mas está usando todo esse tempo para repetir todos os pontos de discussão dele, que a maioria das pessoas não acredita. É por isso que ele está votando em 4%. Vale lembrar que o programa antiinflacionário mais neoliberal já implementado na América Latina durante a crise dos anos 1990 em países como Peru, México e Brasil, foi o Plano Real que deu ao Brasil as maiores taxas de juros do mundo. Durante anos, o Brasil esteve no Guinness Book of World Records por taxas de juros mais altas – esse é um princípio do neoliberalismo. E o arquiteto desse plano foi Ciro Gomes, enquanto esteve no PSDB de Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda no governo de direita Itamar Franco. Então Ciro pode dizer o que quiser, mas as pessoas geralmente não ouvem.

Este é um conto de fadas sobre a fundação do PSOL. Eu morava no Brasil quando o PSOL foi fundado. O PT expulsou muitos de seus trotskistas por não se aliar a ele em um pacote de reforma da aposentadoria que penalizou alguns dos funcionários mais ricos do governo que tinham aposentadorias mais altas do que seus salários, ao mesmo tempo em que trouxe dezenas de milhões de trabalhadores rurais do setor informal para o sistema de aposentadoria. E isso, em um estudo do IPEA, foi o segundo maior fator para tirar 40 milhões de pessoas da pobreza durante o governo Lula depois de seus aumentos maciços do salário mínimo – com a supressão do salário mínimo sendo outro princípio fundamental do neoliberalismo. O programa Bolsa Família ficou em um distante terceiro lugar em termos não apenas de redução da pobreza, mas da desigualdade, porque o Brasil teve níveis recordes de redução da desigualdade, medidos pelo coeficiente GINI, durante os anos do PT. Então, essas coisas que você está refazendo, do mito de criação trotskista do PSOL e do ar quente que o Ciro está xingando sobre o que ele vai fazer se for eleito em um cenário em que 30% dos parlamentares do seu próprio partido são cobras... acreditar em você quando você diz que não está apoiando Ciro. E seus comentários recentes, incluindo seus ataques ao PT, suas informações enganosas sobre o PT e suas informações enganosas sobre Ciro, não sustentam esse argumento de que você não o apoia.

Glenn: Em primeiro lugar você acabou de dizer que essa crítica é uma crítica ao PSOL, o partido socialista de esquerda.

Brian: Eu disse ambos.

Glenn: Eu pensei... Nós vamos ter uma conversa ou você vai falar sobre mim, eu pensei que era...

Eoin: Deixe Glenn responder por favor.

Glenn: Essa foi uma tática estranha da direita para me interromper enquanto eu estava falando. Então isso é uma crítica.

Brian: Ponto tomado, Glenn.

Glenn: Mais uma vez, o que você está fazendo?

Eoin: Vamos tentar ser adultos aqui.

Glenn: Tudo bem a razão de haver uma oposição de esquerda a Lula e ao PT, da qual meu marido fez parte, como parte daquele partido, é justamente por causa dessa parceria que Lula tem com os banqueiros, com os oligarcas do Brasil, como representado por sua escolha de Geraldo Alckmin como seu vice-presidente que está quase finalizada é porque Lula governou como um neoliberal. Ele é muito mais como Chuck Shumer do que como Jeremy Corbyn ou Evo Morales ou mesmo Bernie Sanders. E a parte estranha do que Brian disse é que ele acusou meu marido, quando você perguntou a ele Eion, por que ele acha que David decidiu mudar de partido, Brian disse: “Eu acho que é oportunismo”, e então ele rapidamente acrescentou porque ele acredita no poder de Ciro. programa. Se é verdade que Ciro é um perdedor, um político marginal que está apenas com 3% nas pesquisas e isso é um exagero completo, Ciro conseguiu 13% quando concorreu em 2018, ele geralmente está em 8 ou 10% na maioria das pesquisas. Houve uma pesquisa que saiu com 3%, mas digamos que ele esteja com 3%, digamos que ele seja um perdedor total. Como é oportunismo passar de apoiar o candidato mais popular, que é claramente Lula, para apoiar um candidato que o próprio Brian diz que ninguém acredita. Por que isso seria oportunismo – isso é o oposto de oportunismo. David saiu porque não quer fazer parte de um partido que é subserviente ao político que ele acredita ser governado como neoliberal. E, você sabe, há todos os tipos de, quero dizer, de novo. Não sou um hater do PT. Quase fui para o Presídio em 2020 para fazer uma reportagem que tirou Lula da cadeia. Lula me escreveu uma carta em 2020, a última carta que escolheu escrever antes de sair da prisão, por causa da minha reportagem, dizendo que é tão grato pelo serviço que prestei à democracia brasileira, que me considera um dos seus amigos mais próximos, que tem eterna solidariedade comigo. Não sou inimigo do PT. Criei o Intercept Brasil em 2016 porque não havia meios de comunicação que se opusessem ao que considero um golpe. E é por isso que, Brian, estou tão horrorizado que Lula vá escolher um dos líderes desse golpe. Isso não é um golpe de 35 anos atrás, ou mesmo de 15 anos atrás, estamos falando de 2016 quando Geraldo Alckmin e seu partido lideraram uma tentativa de tirar Dilma do cargo por não gostarem do resultado das eleições de 2014 e instalado em seu lugar, este incrivelmente corrupto, velho e impostor da austeridade que passou a “reformar” os benefícios da aposentadoria. Esse cara foi vice-presidente porque Lula e PT fizeram uma parceria cínica com ele e ele se tornou vice-presidente, e aí ele liderou o golpe junto com Geraldo Alckmin e tirou Dilma do cargo. Naquela época, meu marido denunciava com veemência aquele golpe, formei um meio de comunicação para denunciar aquele golpe, o Ciro era um dos principais opositores desse golpe e a pessoa que Lula está prestes a abraçar e colocar na chapa, e fazer o segunda pessoa mais poderosa do país, também foi um dos líderes do golpe. E passou a vida inteira em servidão aos bancos e ao capital internacional. Então você tem esse partido, que passou 2 décadas em aliança com oligarcas e neoliberais, e os defensores desse partido têm a audácia de acusar outras pessoas de serem ideologicamente incoerentes. Concordo com muitas de suas críticas ao PDT Ciro foi à guerra com as pessoas de seu partido que apoiavam essa reforma da aposentadoria, ele tentou expulsar de seu próprio partido as pessoas que apoiavam essas medidas de austeridade. Mas Lula está na cama com essas pessoas há décadas e está prestes a abraçar uma delas como seu companheiro de chapa na vice-presidência. David disse em sua carta que nem o PSOL nem o PDT nem o PT são perfeitos, todos eles têm sérias imperfeições e então você tem que escolher em qual caminho você acha que pode fazer melhor sua política, para ter sua voz ouvida e poder fazer a política em que você acredita. Mas como você pode acusar David de fazer algo por oportunismo quando ele está abandonando a facção mais forte por sua própria conta, e indo para um candidato e um partido que está muito atrás nas pesquisas. Você só faz isso por convicção. Não por oportunismo.

Neste ponto, descobre-se que Brian perdeu os comentários de Glenn devido a um problema na internet, e Glenn levou dois minutos para resumir seus pontos [este resumo foi omitido da transcrição].

Brian: OK, vamos apenas lembrar a todos que Ciro Gomes era um governador de direita. Ele era filiado a um partido político de direita quando comandava um dos aparatos policiais militares mais racistas do Brasil, no Ceará. No ano passado, 100% das pessoas mortas pela polícia militar do Ceará eram negras. Ele foi governador daquele estado há muito tempo, mas na época era de um partido de direita. Eu não usei a palavra “perdedor”. Você está colocando palavras na minha boca. Não usei a palavra perdedor para descrever Ciro. Forneci dados de sondagem precisos. Seu nível médio de apoio nas últimas 4 pesquisas é de cerca de 5% com uma margem de erro de 2%. Um o coloca em 3, outro o coloca em 7, outro o coloca em 4, com média de cerca de 5%.

Por que sua candidatura importa? É porque ele está sendo construído pelo capital internacional e pelas elites globais internacionais, a classe bilionária e milionária como um candidato de 3º caminho estilo Elizabeth Warren/Yaku Perez nessas eleições. Ele está negociando com todos os partidos de direita também. Você não pode ser eleito presidente no Brasil sem trazer um partido de direita para sua coalizão – isso é um fato. Ninguém nunca fez isso, nunca. OK. Mas o objetivo de sua candidatura não é vencer – é dividir a esquerda. Você diz que está apenas refazendo a crítica do PSOL ao PT, mas entrou nessa longa explicação sobre como Ciro escreve para a mesma revista que você, Carta Capital. E você repete a crítica dele, não a do PSOL, a Lula. Parece um pouco como ginástica mental neste momento.

Glenn: Sim, tudo bem. Primeira vista. Quero dizer, as pessoas têm críticas a mim e uma crítica que as pessoas geralmente não têm é que eu sou tímido ou tímido sobre minhas opiniões. Se eu estivesse apoiando Ciro, admitiria que estava apoiando Ciro. Eu gosto do Ciro. Eu acho que ele é inteligente. Acho que ele tem muita competência. Vá e veja as entrevistas que fiz com ele, elas são extremamente adversas porque é isso que eu vejo como sendo o meu papel. Fiquei três anos ou quatro anos no Brasil sendo acusado de ser um petista hard core, porque eu andei pelo mundo denunciando o impeachment contra a Dilma que teve o apoio de 70% do povo, e então a próxima coisa que eu fiz, foi passar um ano e meio da minha vida andando pelo Brasil com segurança armada porque a reportagem que fiz levou à libertação de Lula. Então nem David nem eu somos inimigos do PT ou Lula ou Dilma. Muito pelo contrário, temos relações pessoais extremamente boas com cada um deles. E muito boas relações profissionais com eles também. E o trabalho que fiz no Brasil foi em grande parte para o benefício do PT. O problema é simplesmente que a estratégia de governo de Lula, o “pragmatismo” que ele usa, é uma que – concordo com o PSOL, concordo com as críticas esquerdistas de Lula, concordo com Ciro – não produz uma verdadeira política de esquerda. Ele produz alguns benefícios para os pobres, assim como Elizabeth Warren faria, assim como a reconstrução de Joe Biden melhor – isso é o que é o neoliberalismo. Você garante que os ricos mantenham o sistema que garante que eles permaneçam ricos. Os ricos ficaram muito mais ricos com Lula, e essa ideia de que, tipo, o capital internacional está apoiando Ciro é exatamente o oposto da verdade. O establishment se uniu em torno de Lula. Por isso ele vai para Geraldo Alckmin porque é isso que dá a ele esse apoio do establishment. Alckmin é do PSDB, saiu tecnicamente do partido há dois meses, mas é membro desde sempre. Ele é PSDB nos ossos e no sangue. Esse é o partido que é o partido da Globo, o partido da burguesia, o partido do establishment, e esse bilhete de unidade escolheu Mitch McConnell ou Paul Ryan. Não é como se Bernie Sanders tivesse recebido a indicação e depois escolhido como um democrata centrista como Tim Caine. Não é nada disso. O análogo de Geraldo Alckmin, o cara que Lula está prestes a escolher, é Paul Ryan ou Mitch McConnell, eles são como o clássico padrão, freaks de austeridade de centro-esquerda que foram apoiados por bancos e capital internacional a vida inteira.

Eles odeiam Bolsonaro porque ele é uma vergonha pela mesma razão que muitos republicanos do establishment têm vergonha de Trump. Bolsonaro é uma ponte para longe para qualquer um deles. Mas eles não são, de forma alguma, nada que tenha a ver remotamente com a esquerda. Agora Ciro também tentou construir uma ponte para aquele acampamento. Ciro também está tentando fazer política. Ciro quer ganhar a eleição assim como Lula quer ganhar a eleição. Então, como eu disse, não estou dizendo que Ciro é esse salvador da esquerda. Nem estou dizendo que Lula é esse vilão. Lula fez muitas coisas boas durante sua presidência. O problema é que o tipo de política que Lula faz é preservar o status quo. E o David, falando por ele, não por mim, acredita que apoiar o Ciro e ir para o PDT e renovar o legado do Brizola, que você descreveu corretamente como essa lenda da esquerda. O Brizola construiu as escolas públicas que atendem as favelas que o David cresceu, o David foi estudar numa escola que o Brizola construiu, que o PDT construiu. Que este partido liderou o caminho na promoção. Para onde David está indo para construir um novo tipo de política que seja separada desse populismo hardcore do PT. Você pode definitivamente discordar disso. Mas a afirmação de que David gostou, abandonou sua política socialista e se tornou isso, eu não sei, centrista de 3ª via. Você sabe que isso é uma merda.

Brian: Posso responder, agora que você está me xingando? Em primeiro lugar, você tem um conhecimento muito fraco do que é o neoliberalismo. Reconstruir melhor, se tivesse sido implementado da maneira como Biden o apresentou pela primeira vez, era um exemplo de keynesianismo, não de neoliberalismo. Isso é muito rudimentar. O neoliberalismo não significa apenas que os pobres ficam menos pobres e os ricos ficam mais ricos. Não é isso que o neoliberalismo é. Baseia-se no dogma econômico monetarista e envolve o tipo de condicionalidade de austeridade a que o Brasil esteve vinculado nos dois primeiros anos do governo Lula. Ele não conseguiu aumentar o financiamento para saúde e educação por causa das condicionalidades impostas pelos empréstimos do FMI que foram feitos por Fernando Henrique Cardoso na época em que Ciro Gomes era filiado ao partido de Cardoso.

É por isso que João Paulo Stedile, do MST, por exemplo, e muitos outros pensadores de esquerda, consideram que o governo Lula no Brasil foi uma espécie de híbrido do desenvolvimentismo de Raul Prebisch, de Celso Furtado, com alguns elementos do neoliberalismo necessários para não ser golpeado . Nenhum partido chegou ao poder no Brasil sem entrar em coalizão com esses partidos de direita que são resquícios da ditadura. E não disse que Ciro é o candidato do capital internacional a vencer a eleição. Ele é o candidato ao estilo Yaku Perez do capital internacional para dividir a esquerda, que é o que você está fazendo, trazendo todas essas críticas factualmente questionáveis ​​ao PT em ano eleitoral e elogiando Ciro Gomes, como você está fazendo novamente. Você está usando o espaço deste programa para fazer campanha para Ciro Gomes.

Glenn: Posso apenas dizer um ponto rápido? É genuinamente bizarro, essa crítica de que você está dividindo a esquerda em um ano eleitoral, isso é o que Hilary Clinton e Neerah Tandon e o DNC dizem sobre as pessoas que votam em Jill Stein ou Bernie Sanders – você está dividindo a esquerda, sim Hilary Clinton não é perfeita, mas ela é nossa melhor chance de derrotar o fascismo. No Brasil é ainda mais irracional, são 28 partidos. Há um primeiro turno e um segundo turno de votação. A esquerda sempre teve a liberdade de votar na pessoa que considera a melhor no primeiro turno. Obviamente, se Lula enfrentar Bolsonaro ou Lula enfrentar Moro no segundo turno, David vai apoiar Lula, como sempre fez. Como o PSOL sempre fez. Mas essa retórica de, tipo, ‘oh meu Deus, você está dividindo a esquerda apoiando o candidato que você acha que é melhor’, essa é a retórica do DNC usada contra a esquerda.

Brian: Comparar o PT com Hilary Clinton é simplesmente ultrajante, mas tanto faz. E você se recusou a entrevistar Fernando Haddad em 2018, quando ele estava concorrendo à presidência.

Glenn: Perguntei a Haddad 100 vezes. Entrevistei Lula em 2018, tivemos um pedido para entrevistar Lula no tribunal e foi negado. Tentei entrevistar Lula e Haddad. A Justiça bloqueou Lula e Haddad não respondeu. Eu entrevistei Lula em…

Brian: Mas você não.

Eoin: OK, a pergunta que eu tenho, Glenn, e isso meio que está saindo do que você estava dizendo antes. Qual é a diferença entre o que você está dizendo é como esse privatismo de Lula e entrar em um partido como o PDT, ah, desculpe. Como a abordagem do PDT, onde você tem 30% do próprio partido tomando essas posições de direita? Como esses dois são diferentes? Não são ambas abordagens centristas pragmáticas?

Glenn: Sim. Nem Ciro, nem Lula, nem PT, nem PDT são representações perfeitas do socialismo de esquerda, definitivamente não são como Jeremy Corbyn, que você sabe que é provavelmente meu político favorito por causa de sua recusa em fazer concessões mesmo quando chegou perto do poder. Tanto Lula quanto Ciro são muito mais astutos e gostam de políticos politicamente flexíveis. A razão pela qual David acha que o PDT é um caminho melhor é porque Lula já demonstrou como governa. É uma forma de governo estagnada e perpetuadora do status quo. O fato de ele estar de mãos dadas com Alckmin significa que ele pretende fazer isso ainda mais do que nunca, há essa sensação de que assim como havia com Trump, que temos que nos livrar de Bolsonaro e voltar à normalidade, estabilizar o Brasil no cenário internacional mercado, onde como Ciro é um tipo de candidato mais estranho. Não em termos de como ele viveu sua vida. Ele esteve na política toda a sua vida. Mas em termos de mentalidade, em termos de personalidade, e o importante para David, é que – todo mundo acredita que Lula vai ganhar. O importante para David é que a oposição a Lula venha não só da direita de Bolsonaro, mas que haja uma oposição saudável e vibrante a Lula assim que ele vencer, da esquerda, que juntar-se ao PT e subsumir-se ao PT basicamente garantirá isso. isso não acontece, enquanto Ciro definitivamente vai embarcar contra Lula, quer ele ganhe ou não. Esse é o pensamento e a estratégia de David.

Brian: Em primeiro lugar, é uma equivalência falsa associar PDT com PT em termos de pragmatismo por causa dos dois exemplos claros que dei. Sobre o impeachment e as reformas neoliberais da aposentadoria de profunda austeridade, 100% dos parlamentares do PT se opuseram a ambas as medidas. 30% do PDT apoiou ambas as medidas. Portanto, é uma equivalência falsa. E você também fez algumas equivalências falsas com o PSDB, que afinal é o Partido Social Democrata do Brasil. Agora, é verdade, eles criaram o anti-PTismo e Fernando Henrique Cardoso foi um desastre Clintoniano.

Apesar disso, moro há anos em um estado que foi governado pelo PSDB o tempo todo, e o ex-governador do PSDB de São Paulo Geraldo Alckmin acredita no acesso universal gratuito à saúde pública e à educação pública. Não tenho condições de pagar plano de saúde, mas sempre vou ao médico nos ambulatórios públicos e gratuitos que foram montados pelo PSDB. Portanto, há um pouco de nuance que está sendo perdida com essas falsas equivalências que você está tentando fazer, entre Lula e Hilary Clinton e eu e o DNC, fazendo parecer uma justificativa para votar em Biden em quem eu não votei. Como eu e os professores Sean Mitchell e Bryan Pitts apontamos em um artigo que escrevemos no ano passado criticando a cobertura do PT pelo PSOL por Jacobin durante o período do golpe, é uma falsa equivalência comum dos analistas americanos fazer essas comparações com o Partido Democrata em que Lula simboliza as elites do partido democrata. É ridículo porque ele vem do movimento sindical e nunca houve um ex-presidente sindical no Partido Democrata ou nos EUA. É um erro comum. É uma forma de juntar clichês de parar a mente que afeta a mente de pessoas que não sabem muito sobre o Brasil. Mas há muita nuance lá. Não é o caso em nenhuma dessas comparações. Não entre PT e PDT em termos de pragmatismo, não [associando o DNC com] referindo-se a Ciro Gomes como um candidato do estilo Yaku Perez cujo objetivo principal é dividir a esquerda e levar a eleição para um segundo mandato para que a direita internacional possa se reunir atrás de Bolsonaro – nada disso retém água. Mesmo comparando PSDB e os democratas não.

Glenn: Ei Brian, eu tenho algumas perguntas rápidas para você, perguntas rápidas. Em primeiro lugar, você criticou muito a polícia do governo de Ciro no Ceará há 20 anos. Como você sente a atuação da polícia em São Paulo durante os três mandatos em que Alckmin foi governador de São Paulo? Muito bom aí? Muito bom para negros e pobres, a polícia de São Paulo? Afirmativo?

Eu tenho outra pergunta rápida. Diga à sala quem financiou o PT nos últimos 20 anos. De onde veio o financiamento para a campanha do PT e de Lula?

Brian: Obrigado por perguntar sobre a polícia. Morei tanto no Rio de Janeiro, que tem uma longa herança de governadores do PDT, com os governadores controlando a Polícia Militar. Média de assassinatos policiais por ano, em torno de 1800 no estado do Rio de Janeiro. São Paulo também tem policiais militares horríveis – não vou defendê-los, mas São Paulo tem mais do dobro da população do Rio, e não só os assassinatos policiais são muito menores do que no Rio de Janeiro, talvez 10 vezes menores, talvez 180 no passado ano. Mas se você controlar por raça, a discrepância racial é muito menor. Não estou dizendo que eles não são racistas, mas eu os compararia favoravelmente com a polícia militar do Rio de Janeiro. Morei 8 anos no Rio, 10 anos em São Paulo, 9 anos no Nordeste. Morei no Maranhão, Recife e Salvador. E na maioria das vezes em comunidades pobres com muito contato. Conheço pessoas que foram mortas pela polícia. Certa vez, vi um policial de folga incendiar um sem-teto. Então eu tenho muita experiência. Já vi pessoas serem baleadas pela polícia antes. E essa é a minha análise disso.

Quanto ao financiamento de campanha, não sei. Eu sei que existem vários doadores, mas havia restrições sobre quanto poderia ser doado até o golpe – abriu mais, mas ainda não se compara aos doadores nos EUA. Por exemplo, quanto Rupert Murdoch pode doar para um republicano nos Estados Unidos ou algo assim.

Glenn: bom, antes de tudo não sei porque você mencionou o Rio. O Rio não é governado pelo PDT há 20 anos. O último governador do PDT do Rio de Janeiro foi Garotinho, que foi feito em 2002. Mas quero dizer, se você perguntar a qualquer um de esquerda o que eles pensam da polícia de São Paulo sob Alckmin, a pessoa que Lula está prestes a tornar o segundo político mais poderoso no Brasil, eles dirão que é uma força policial incrivelmente violenta, brutal e racista que Alckmin presidiu. Ele, tipo, os desencadeou no movimento trabalhista sem-teto. Todo tipo de protesto, ele só mandava a polícia militar e a polícia civil pra massacrar completamente as pessoas. E o PT foi financiado – você não respondeu de fato – pelas maiores corporações do Brasil. OAS, Odebrecht, todas as pessoas envolvidas em um escândalo de corrupção. E sim, os promotores e os juízes eram muito corruptos, é o que minha reportagem mostra. Mas o mesmo aconteceu com muitas das corporações que vêm financiando o PT nos últimos 20 anos. Milhões de dólares, despejados nos cofres do PT e Lula nos últimos 20 anos, das corporações mais gigantescas do país e que valeram a pena porque se saíram muito bem no governo dele. É por isso que eles estão se unindo agora atrás de Lula e Alckmin. Então não é – a ideia de que tipo, PT é assim esquerda real – Ninguém acredita nisso! É por isso que há tanta oposição de esquerda a Lula. E sim, as pessoas querem tanto Bolsonaro fora que vão se unir atrás de Lula. Tenho poucas dúvidas de que Lula vai ganhar. Essa é a razão embora. É por causa do sentimento antibolsonaro das pessoas que estão desesperadas para tirar Bolsonaro e Lula é claramente a melhor escolha. Mas apresentar Lula e PT como esse tipo de projeto puro de esquerda, quando eles não tiveram nada além de apoio do establishment de todas as direções por tanto tempo, é incrível. E a última coisa que vou dizer é que vai ser bizarro, nos últimos 20 anos, o PSDB, que era o partido de Alckmin até recentemente, foi o partido que concorreu contra o PT em todas as eleições. A cada 4 anos o PT vai dizer, o PSDB quer matar seus bebês, eles querem matar seus filhos de fome, seus fascistas, seus racistas agora de repente que Lula quer colocar eles na chapa, de repente agora, “ah não, eles são muito legais pessoas, eles acreditam em cuidados de saúde universais, eles realmente não são tão ruins. A polícia não é tão racista quanto outros estados. Basta ir ver o que o PT vem falando sobre o PSDB nos últimos 20 anos e sobre Alckmin e agora que Lula quer abraçá-lo como vice-presidente, agora de repente, “ah não, eles são caras muito legais, assim como Joe Biden” . quer dizer, completo...

Brian: Deixe-me entrar aqui porque você está mentindo descaradamente.

PT não está formando coligação com PSDB. Você está mentindo, Glenn. Geraldo Alckmin deixou o PSDB. Ele se junta ao PSB, ex-partido de Ciro Gomes. PT não está formando coligação com PSDB. Pare de mentir. Também pare de dar informações erradas sobre a investigação da Lava Jato que seu próprio ex-empregador, a publicação do bilionário Pierre Omidyar, Intercept, trabalhou duro para desmascarar. Agora está tirando histórias da Lava Jato sobre misteriosos doadores de campanhas corporativas para o PT? Você me chamou de mentiroso patológico. A última oposição de esquerda que você fala como sendo tão grande e enorme, só conseguiu 500.000 votos – 500.000 votos na última eleição presidencial Glenn. O Brasil tem 212 milhões de pessoas. 500.000 votos para Guilherme Boulos não constituem uma grande oposição de esquerda ao PT. Agora você está apenas inventando coisas. Isso pode acontecer com pessoas que não moram no Brasil, mas não com alguém que realmente mora aqui. E também não disse que a Polícia Militar de São Paulo é boa. Pare de colocar palavras na minha boca.

Glenn: Posso perguntar sobre a Odebrecht e a OAS, as corporações que eu disse que eram...

Brian: As empresas que faliram em 2015, pela Lava Jato, causando 4,4 milhões de demissões?

Glenn: Estou perguntando sobre a Odebrecht e a OAS, as duas gigantes corporativas...

Brian: que estão falidos.

Brian: Eles estão falidos. A investigação da Lava Jato os levou à falência. Alvarez & Marsal, o escritório de advocacia dos EUA, está supervisionando sua reestruturação. O DOJ dos EUA trabalhou com a Lava Jato para falir e abrir espaço para empresas de construção ainda mais corruptas como a Halliburton no Brasil. Foi o que aconteceu. Você está trazendo esses esqueletos do passado, mas se você olhar como a Lava Jato realmente aconteceu, é meio nojento ver você usando rumores e boatos da Lava Jato para atacar Lula de uma posição que você diz ser da esquerda, mas você é um comentarista da Fox News. Então, estou me perguntando sobre isso e não tenho certeza de que você esteja realmente à esquerda.

Glenn: Eu realmente preciso de uma resposta. A Odebrecht e a OAS são corruptas? Essas corporações são corruptas? Essas corporações bilionárias que...

Brian: Eles estavam?

Glenn: Eles são corruptos ou não?

Brian: Isso é um clichê. Eu diria que toda construtora que opera em um sistema capitalista é corrupta. Segundo o Banco Mundial, é uma das 5 indústrias mais corruptas do mundo. Mas essas indústrias nacionais de construção no Brasil eram muito menos corruptas do que as empresas predatórias dos EUA, como a Halliburton, que foram autorizadas a entrar depois que o DOJ dos EUA trabalhou em conjunto com a força-tarefa da Lava Jato para falir as 5 maiores empresas de construção do Brasil, congelando legalmente todas as suas operações durante o período que antecedeu o golpe de 2016, agravando muito o que CEPR e Mark Weisbrot chamaram de pequena recessão causada por um erro de cálculo da taxa Selic por Guido Mantega. Todo negócio em um sistema capitalista é corrupto – a Fox News é incrivelmente corrupta. Tudo é corrupto no capitalismo. Eu concordo.

Glenn: A Odebrecht e a OAS subornaram políticos?

Brian: Não vou entrar em uma conversa com você baseada na Lava Jato. Essa é uma pergunta do Sergio Moro, Glenn. Não tenho informações suficientes sobre isso. A única informação existente sobre isso é da Lava Jato.

Eoin: OK, eu acho que essa linha de conversa é um beco sem saída. Obviamente, não vamos chegar a nenhum tipo de acordo nem mesmo sobre os termos do debate aqui. Já estamos um pouco atrasados, então eu meio que quero dar a cada um de vocês a chance de dizer o que querem. E talvez se pudermos tentar chegar ao ponto em que não estamos meio que transformando em perguntas e ataques novamente e estamos apenas declarando nossa parte e terminando por aí. Então, Glenn, vá em frente, e Brian, eu vou te dar a última palavra.

Glenn: Claro, então a única provocação para eu estar com raiva foi o fato de que havia um tweet postado que muitas pessoas, incluindo obviamente Eoin, viram que formaram suas impressões sobre o que meu marido fez que fez uma afirmação sobre mim que eu acho que Brian agora está reconhecendo que é falso, o que espero que ele não apague, ou não apenas diga nesta sala de 30 pessoas que é falso, mas em seu próprio twitter, que é que meu marido anunciou que eu estava apoiando Ciro. A afirmação de que estou apoiando Ciro é completamente falsa.

Não estou apoiando nenhum dos candidatos e trabalhando como jornalista cobrindo a eleição, definitivamente há coisas com as quais Ciro diz que concordo. Tem muita coisa que Lula e Dilma falam que eu concordo. Vou lembrar a todos nesta sala que há um ano quase fui para a prisão por causa da reportagem que fiz que libertou Lula da prisão. A única razão pela qual pessoas como Brian chegam a apoiar Lula em vez de chorar pelo fato de ele estar na cadeia, é porque passei 18 meses da minha vida fazendo reportagens que o tiraram da prisão.

O segundo ponto que farei é que qualquer um pode dizer coisas em todas essas salas. Então, se você estiver interessado em saber como o PT realmente governou, vá e leia – há um ótimo artigo no Washington Post de Alex Cuadros – ele é um jornalista que passou muitos anos no Brasil, sobre por que até a esquerda e os membros do PT começaram a abandonar PT em 2016 durante o impeachment quando grande número de pessoas que antes votaram no PT apoiaram o impeachment na época contra Dilma. Eu não apoiei o impeachment na época de Dilma, mas o que basicamente diz é que este artigo do Washington Post de Alex Cuadros passa por todas as maneiras que Lula e Dilma violaram sua própria retórica e o histórico de Lula como líder sindical , servindo aos setores mais ricos da sociedade, fazendo coisas como derrubar grandes porções da Amazônia para construir uma gigantesca hidrelétrica que fez com que a ministra do Meio Ambiente de Lula, Marina Silva, se demitisse em protesto e depois concorresse contra Dilma como presidente, sobre as maneiras pelas quais Lula e Dilma promulgaram leis muito autoritárias como uma lei antiterrorismo que poderia facilmente ser usada para criminalizar movimentos sociais e movimentos de protesto e muitos da esquerda estavam realmente com medo dessa lei. Um grande número de maneiras pelas quais Lula e Dilma deram as mãos à banca e à indústria oligárquica. Brian está certo em algumas de suas críticas a Ciro. Eu reconheço isso plenamente. Ciro está longe de ser um líder de esquerda perfeito. Mas meu marido e sua carreira têm sido totalmente em defesa dos valores da esquerda e você pode discordar de seu julgamento prático, mas o PDT e o Ciro são um lugar melhor para ele fazer a política à qual dedicou sua vida. Mas a ideia de que é como oportunismo, ou ele se movendo para a direita, não faz sentido, se você acredita em Brian, que Ciro é um candidato fracassado e provavelmente perderá porque não há oportunismo possível em se juntar a Ciro, a única razão pela qual você fazer isso é por convicção e é por isso que David fez isso. Em contraste, eu não tenho. Não estou apoiando nenhum dos candidatos, pretendo entrevistar o Ciro. Tenho certeza que vou entrevistar Lula. Provavelmente vou entrevistar Bolsonaro. E vou entrevistar todos os candidatos como sempre faço sempre que posso, a cada ano que eles dizem sim.

Brian: Mais uma vez você está colocando palavras na minha boca. É interessante que Glenn tenha mencionado o normalizador do golpe Alex Cuadros. Sugiro que todos confiram seu artigo de 2017 na New Yorker, publicado apenas alguns meses antes de Lula ser preso, chamando a prisão iminente de Lula de a prisão mais importante da história brasileira. Ele estava torcendo por Lula, o que todos sabemos ser um procedimento canguru óbvio, que até mesmo Glenn admitiu ter sido projetado para remover Lula das eleições e entregar a presidência a Bolsonaro. Em outubro de 2017, Glenn deu um prêmio, no palco, ao Promotor Chefe da Lava Jato Dalton Dallagnol, elogiando o que chamou de coragem da equipe da Lava Jato. Ele fez isso apesar de, meses antes, ter sido divulgado que eles haviam grampeado ilegalmente os escritórios das equipes de defesa de Lula por 30 dias – algo que teria causado a cassação imediata do juiz que o autorizou – no caso Sergio Moro – em qualquer outro país do mundo. E isso foi mais de um ano depois de terem grampeado uma presidente em exercício, Dilma em conversa com Lula, e divulgado para a imprensa. Mas ele ainda os elogiava em outubro de 2017, e é por isso que acho que ele ainda está trazendo esses argumentos estilo Lava Jato. E finalmente, a grande mentira. Lula foi libertado da prisão devido às ações de sua equipe de defesa. E foi somente depois que a Suprema Corte entregou todas as conversas vazadas do Telegram da Operação Spoofing para a equipe de defesa.

O hacker Walter Delgatti, que agora enfrenta uma sentença de 300 anos de prisão, elogiou a coragem de Glenn por aceitar a pequena quantidade de vazamentos que ele aceitou, mas disse estar desapontado por Glenn ter aceitado apenas 3% dos dados. Após o recebimento desses dados, levou mais de um ano – após a saída de Glenn da organização – para o Intercept divulgar a matéria sobre as constantes reuniões quinzenais entre 18 membros do FBI e a força-tarefa da Lava Jato, que durou 5 anos. As informações da Operação Spoofing foram divulgadas homeopaticamente para gerar cliques. Se tudo tivesse sido entregue ao público como Julian Assange teria feito, talvez Lula pudesse ter saído da prisão mais cedo. Como o caso acabou, ele só foi liberado do presídio depois que o Supremo apreendeu todos os dados e os entregou à equipe de defesa de Lula. Mas o argumento jurídico [que fez com que todas as condenações de Lula fossem revertidas] foi apresentado antes que os vazamentos fossem divulgados. Então você tem que ter muito cuidado ao ouvir o que ele afirma sobre coisas diferentes. E acho que é uma omissão gritante que em 2018 ele não tenha entrevistado Fernando Haddad. Isso é tudo que eu realmente tenho a dizer. Acho que quem já ouviu esse podcast pode perceber que ele está apoiando o Ciro Gomes. É risível agora que ele tenha feito uma afirmação de que não está apoiando Ciro Gomes depois de refazer todas as suas teorias e argumentos da conspiração e tentativas de se apresentar como um esquerdista de sua campanha no ano passado. E uma última coisa, o subgrupo do PSOL ao qual David Miranda pertencia chama-se MES. Sua líder, Luciana Genro, apoiou publicamente a Lava Jato e apoiou publicamente o impeachment de Dilma Rousseff até que o partido ordenasse que ela ficasse quieta e retirasse suas declarações em 2016. É tudo o que tenho a dizer. Eu já disse no Twitter que deveria ter escrito esse tweet de forma diferente. É uma resposta a alguns comentários que você fez, mas vou colocá-lo no meu feed do Twitter também.