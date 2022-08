Canal Resistentes se solidariza com a TV 247: 'vítima de brutal censura do Youtube' (vídeo)

'O 247 tem o compromisso do combate ao discurso de ódio, contra o fascismo', disse Eduardo Moreira edit

247 - Integrante do canal Resistentes, Eduardo Moreira criticou, nesta quarta-feira (10), a decisão de Youtuber de mandar tirar vídeos da TV 247.

"TV, árvore que deu muitos frutos. O 247 foi vítima de uma brutal censura. Todos nós sabemos que o 247, que integra a mídia progressista, tem o compromisso com o combate ao discurso de ódio, contra o fascismo", disse.

"São jornalistas premiadas, de enorme reconhecimento. Fica aqui nosso abraço e total apoio e repúdio a esse movimento de censura", complementou.

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticaram a decisão do Youtube.

A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff (PT), e o ex-deputado federal e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Rio de Janeiro Wadih Damous (PT-RJ) também escreveram mensagens de solidariedade ao 247.

