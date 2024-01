Cappelli e Lewandowski ficam entre os assuntos mais comentados nas redes

As duas lideranças são cotadas para novos cargos no governo edit

247 - Internautas destacaram nesta terça-feira (9) a possibilidade de o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, ser o novo titular da pasta no lugar ou ser o ministro da Defesa. Perfis nas redes sociais também citaram o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski ser indicado para comandar a Justiça, atualmente comandada por Flávio Dino, que vai ocupar uma cadeira na Corte em fevereiro.

De acordo com um perfil, "tudo indica que Ricardo Capelli deve iniciar uma carreira política após deixar o Ministério da Justiça". "O PSB que anda carente de nomes fortes pra disputa eleitoral deve trabalhar Capelli para algum cargo em 2026. Ele demonstrou liderança e pulso forte na reação ao 8 de Janeiro".

Outro internauta escreveu: "o Capelli demonstrou competência, inteligência e trabalho duro em tudo que fez nesse governo. É justo que seja Ministro da Justiça até pq é leal e muito dedicado em tudo que faz. Será com certeza um excelente ministro. Só acho. Cappelli no MJ (Ministério da Justiça)".

A deputada estadual Iriny Lopes (PT-MG) fez a seguinte postagem: "Ricardo Lewandowski deve assumir o Ministério da Justiça, o presidente Lula deve anunciar o nome do novo ministro até sexta. E com o novo ministro da Justiça será decretada prisão do mandante da morte da Marielle, é o que afirma o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues".

O Capelli demonstrou competência, inteligência e trabalho duro em tudo que fez nesse governo. É justo que seja Ministro da Justiça até pq é leal e muito dedicado em tudo que faz. Será com certeza um excelente ministro. Só acho.

Ricardo Lewandowski deve assumir o Ministério da Justiça, o presidente Lula deve anunciar o nome do novo ministro até sexta.



E com o novo ministro da Justiça será decretada prisão do mandante da morte da Marielle, é o que afirma o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. pic.twitter.com/Sey1yBMIFP — Iriny Lopes (@iriny_13) January 9, 2024

Agentes do caos seguem ativos e espectro do autoritarismo nos assombra, diz Lewandowski. O ministro aposentado lembra que responsáveis pela discórdia aguardam momento propício para novos golpes.https://t.co/XzaZ9TeZ8W — FRENTE AMPLA DE ESQUERDA (@FrenteAmpla13) January 8, 2024

