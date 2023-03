Cara de Sapato se pronuncia sobre acusação de importunação sexual que o tirou do BBB (vídeo)

Apoie o 247

247 - O lutador Antônio “Cara de Sapato” se manifestou neste sábado (18) sobre as acusações de importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez, que resultaram na sua saída do Big Brother Brasil. MC Guimês também foi retirado do programa sob a mesma acusação.

Em vídeo publicado nas redes, Cara de Sapato, afirmou que não falou antes pois estava vivendo um momento conturbado. “Oi, pessoal. Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado para mim. Aconteceu muito rápido e me deixou muito, muito triste. Eu sempre prezei pelo cuidado e pelo bem-estar de todas as pessoas e, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu estou vivendo agora”, começou o lutador.

“No momento, eu não percebi que podia estar passando dos limites. Para mim, é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga”, acrescentou.

Imagens mostraram MC Guimê passando a mão no corpo da convidada mexicana sem o seu consentimento, enquanto Cara de Sapato a beijou e tocou de forma forçada. Os dois estão sendo investigados pela Polícai Civil do Rio de Janeiro.

Assista ao pronunciamento.

