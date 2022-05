Caso Genivaldo de Jesus Santos: internautas repudiam declaração de Bolsonaro e "bandido é você Jair" bomba nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas repudiaram nesta segunda-feira (30) pelo Twitter as declarações de Jair Bolsonaro (PL) sobre Genivaldo de Jesus Santos, morto na última quarta-feira (25) por asfixia ao ser colocado dentro do porta-malas, com gás de pimenta, em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Bolsonaro afirmou que não deve haver "pressão por parte da mídia, que sempre tem lado, o lado da bandidagem".

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que "ladrão sem caráter das rachadinhas e do bolsolão, miliciano que defende os piores assassinos de farda!".

Outro perfil escreveu: "bandido é você Jair satanás de rabo".

Um internauta disse que o governo está "vendendo o patrimônio público a preço de banana, bandido é você Jair".

"Bangú 8 o espera", postou outra pessoa.

Um usuário chamou Bolsonaro de "vagabundo da República, um miliciano corrupto que nunca trabalhou um dia sequer nessa sua vida inútil. Você é um canalha genocida. Lave essa boca pútrida para falar de trabalhador!".

"Logo estarás atrás das grades!", escreveu um internauta.

BANDIDO É VOCÊ JAIR

Ladrão sem caráter das rachadinhas e do bolsolão, miliciano que defende os piores assassinos de farda! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 30, 2022

O GENIVALDO , não era bandido e TODA mídia do MUNDO se posicionou do lado certo defendendo um HOMEM pai de FAMÍLIA e BANDIDO É VOCÊ JAIR satanás de rabo. — Escrava ANASTÁCIA! 13♥️♥️ (@ViieraAngela) May 30, 2022

Tá vendendo o patrimônio público a preço de banana, BANDIDO É VOCÊ JAIR. — 🚩 🦑 Marcelo Caires 🦑 🚩 (@maccaires) May 30, 2022

Bandido é você Jair… Bangú 8 o espera https://t.co/yxR1Gd3sMd — fannyprice 🏴 (@fannypricenew) May 30, 2022

Genivaldo era trabalhador. Uma pessoa boa e honesta. Não era bandido. BANDIDO É VOCÊ JAIR

Você é o VAGABUNDO DA REPÚBLICA, um miliciano corrupto que NUNCA trabalhou um dia sequer nessa sua vida inútil. Você é um canalha genocida. Lave essa boca pútrida para falar de trabalhador! — Gabriel Gatti #Lula13🚩🇮🇹 (@Gattiaosta1) May 30, 2022

SABE POR QUE O BANDIDO É VOCÊ JAIR



🔴VOCÊ É DO CENTRÃO

🟤CRIOU O BOLSOLÃO

🟡A FARRA DA VACINA

🟢BNDES SERTANEJO

🟣BOLSOLÃO DO CAMINHÃO

🟠BOLSOLÃO DO TRATOR

⚫ARMAMENTO SEM CONTROLE#ForaBolsonaroeSuaQuadrilha #ForaBolsonaroVergonhaDoBrasil pic.twitter.com/YDqUni9vUR — BODE DE ESQUERDA (@BodeEsquerda) May 30, 2022

BANDIDO É VOCÊ JAIR, logo estarás atrás das grades! pic.twitter.com/T4YhjJg6aX — Gєσяgє Sαηgυıηєтσ (@jgsanguineto) May 30, 2022

BANDIDO É VOCÊ JAIR

Roubando da Saúde e da Educação para irrigar sua base eleitoral. — Ozéas Simoes (@OOzeasimoes) May 30, 2022

Genivaldo NÃO era bandido

O Brasil NÃO tem pena de morte

Tortura é crime hediondo

BANDIDO É VOCÊ JAIR pic.twitter.com/BtZOpWW7et — Sta Música (@StaMusica_) May 30, 2022

BANDIDO É VOCÊ JAIR! E quando seu mandato acabar vc será preso! Isso se houver o mínimo de Justiça. — Lola Aronovich (@lolaescreva) May 30, 2022

