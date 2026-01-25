Caso Master ganha destaque na The Economist: "A quebra de um banco brasileiro envolve políticos e juízes"

247 - O caso do Banco Master ganhou destaque internacional com uma reportagem da revista britânica The Economist, que analisou as consequências da liquidação da instituição e seus desdobramentos no meio político e no Judiciário brasileiro.

Segundo a The Economist, a quebra do Banco Master, um banco brasileiro de médio porte, vem se tornando cada vez mais grave à medida que avança o processo de liquidação. O episódio chamou a atenção da publicação por envolver não apenas o sistema financeiro, mas também políticos e juízes, ampliando o alcance e a complexidade do caso.

A reportagem destaca a trajetória de Daniel Vorcaro, que assumiu a presidência do Banco Master em 2019. A partir daí, ele passou a ostentar um estilo de vida marcado por gastos elevados. De acordo com a revista, Vorcaro investiu generosamente em imóveis, jatos particulares, um hotel de luxo e um time de futebol, além de ter gasto mais de US$ 3 milhões na festa de 15 anos de sua filha.

Enquanto esses gastos chamavam atenção, surgiam questionamentos sobre como o Banco Master conseguia crescer de forma tão rápida. A The Economist aponta que o modelo de negócios da instituição estava baseado na venda de certificados de depósito bancário (CDBs), um produto de renda fixa bastante popular no Brasil, oferecidos com taxas de juros consideradas excepcionalmente altas.