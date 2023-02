Casos Ambev e Americanas: perfis do Twitter cobram punição do Judiciário contra Lemann, Sicupira e Telles

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram Ambev após a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) denunciar que a cervejaria tem dívidas estimadas em cerca de cerca de R$ 30 bilhões. Alguns dos acionistas da empresa são os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, que também têm ações das Lojas Americanas, empresa com débitos avaliados em cerca de R$ 47 bilhões.

"Pague a conta!, Ambev!", publicou o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no Twitter. "Depois do sucesso do caixa das Lojas Americanas, agora a Ambev é suspeita de dar calote de 30bi em impostos. Essa hora não tem um liberal que consiga defender privatização!", escreveu.

Um perfil questionou "o que tem em comum AMBEV e AMERICANAS. "Jorge Paulo Lemann. O cara dos 'rombos bilionários'. A justiça já deveria bloquear o patrimônio pessoal desse sujeito, da nova ordem mundial e do sistema. Que pague caro pelos rombos", continuou.

Outro usuário publicou: "maior bilionário brasileiro, Jorge, Paulo Lemann causou rombo de R$ 40 bi nas Americanas e R$ 30 bi na Ambev. São 70 bilhões em rombos! A maior parte desses rombos são em manobras fiscais e tributárias. Ninguém pedindo a cabeça dele. Sacou como esses caras ficam ricos e impunes?".

PAGUE A CONTA, AMBEV! Depois do sucesso do caixa das Lojas Americanas, agora a Ambev é suspeita de dar calote de 30bi em impostos. Essa hora não tem um liberal que consiga defender privatização! — MTST (@mtst) February 1, 2023

Depois das Americanas é a vez da Ambev.



O rombo das Americanas era o maior roubo empresarial da história. E esse da Ambev é ainda maior.



Por quê Lemann, Sucupira e Telles não estão presos? Por quê continuam passeando e representando o Brasil em eventos internacionais? — Raphael Machado (@camaradamachado) February 1, 2023

O que tem em comum AMBEV e AMERICANAS?

Jorge Paulo Lemann.

O cara dos "rombos bilionários".

A justiça já deveria bloquear o patrimônio pessoal desse sujeito, da NOVA ORDEM MUNDIAL e do SISTEMA.

Que pague caro pelos rombos. https://t.co/ud4jSIANuC — DR. PAULO FARIA 🇧🇷🇧🇷 (@drpaulofaria22) February 1, 2023

Maior bilionário brasileiro, Jorge, Paulo Lemann

causou rombo de R$ 40 bi nas Americanas e R$ 30 bi na Ambev. São 70 bilhões em rombos! A maior parte desses rombos são em manobras fiscais e tributárias. Ninguém pedindo a cabeça dele.

Sacou como esses caras ficam ricos e impunes? pic.twitter.com/kkBBwRtwHq — Naldinho ✊🏾🏹🦑 (@NaldinhoEGD) February 2, 2023

Depois das Lojas Americanas, agora é a Ambev que aparece com um rombo de R$30 bilhões. Mas é só coincidência que Lemann esteja a frente das duas, né? pic.twitter.com/qCSYsxR31L — Corrente do Bem🇧🇷 (@corrente_clara) February 2, 2023

