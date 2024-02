Cesar Calejon: 'fala de Mourão é criminosa e demonstra o seu nível de desespero'

Apoie o 247

247 - O jornalista Cesar Calejon detonou o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que defendeu reação de militares à operação da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de tentativa de golpe defendido principalmente pelo entorno político de Jair Bolsonaro (PL), de quem o parlamentar foi vice.

"A fala do Hamilton Mourão hoje em plenário, incitando as Forças Armadas contra a Justiça nacional, é criminosa e demonstra o nível de desespero do senador. Agora, ele sabe que ninguém ficará impune. E essa é a melhor notícia possível para o Brasil", escreveu o jornalista na rede social X.

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) disse que pedirá ao Congresso a cassação do mandato de Mourão. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou a gravidade do posicionamento do senador sobre as investigações da PF.

