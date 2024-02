"Mourão precisa aprender muito sobre democracia e estado de direito", diz Gleisi

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), por ter estimulado reação de militares após a Polícia Federal (PF) deflagrar uma operação contra envolvidos num esquema de golpe defendido principalmente por aliados de Jair Bolsonaro (PL).

"General Mourão virou senador, mas ainda precisa aprender muito sobre democracia e estado de direito. Não é por usarem farda que seus colegas golpistas deveriam ficar imunes às investigações e à ação da Justiça. Ao contrário, deveriam ser investigados e punidos também pelas Forças Armadas, que desonraram", escreveu a parlamentar na rede social X. >>> Glauber vai pedir cassação de Mourão por incitar reação militar à prisão de militares golpistas

continua após o anúncio

A PF iniciou uma operação contra tentativas de golpe no Brasil. O esquema previa a prisão dos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Também foram alvos os ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa. >>> Documento golpista encontrado na sede do PL estava na sala de Bolsonaro

continua após o anúncio

General Mourão virou senador, mas ainda precisa aprender muito sobre democracia e estado de direito. Não é por usarem farda que seus colegas golpistas deveriam ficar imunes às investigações e à ação da Justiça. Ao contrário, deveriam ser investigados e punidos também pelas Forças… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 8, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: