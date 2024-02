Glauber vai pedir cassação de Mourão por incitar reação militar à prisão de militares golpistas

Apoie o 247

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) afirmou nesta quinta-feira (8) que vai pedir ao Congresso Nacional a cassação do mandato do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) após o general estimular reação de militares contra as investigações da Polícia Federal (PF) sobre tentativas de golpe durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

"Incitar Comandantes militares a reagir à responsabilização dos golpistas é ilegalidade gravíssima, é tentativa de reativar um golpe. Mourão apostou alto e vai perder. Pra começar, tem que perder o cargo de Senador. Eu, @samiabomfim e @fernandapsol estamos representando à PGR", escreveu o parlamentar na rede social X. >>> "Se tiver que virar a mesa é antes das eleições", disse Heleno em reunião com Bolsonaro

A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa. Jair Bolsonaro também está entre os alvos da ação da PF desta quinta-feira. >>> Vídeo de reunião de 5 de julho de 2022 mostra Bolsonaro, ministros da Defesa e da Justiça, GSI e Abin tramando golpe

