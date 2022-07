"Ciro está destruindo o PDT e o partido precisa agir", diz Florestan Fernandes Júnior

"O que ele fez no Ceará vai ser um prejuízo para todo o grupo dele", afirmou o jornalista, na TV 247, sobre as movimentações do presidenciável Ciro Gomes edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr. afirmou, nesta terça-feira (26), no programa Boa Noite 247, que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) "está destruindo" a legenda pedetista. O colunista comentou o anúncio da governadora do Ceará, Izolda Cela, que anunciou a desfiliação da sigla e apoiará Emano de Freitas (PT) para o governo estadual, após ter sido impedida de concorrer ao Executivo cearense.

"O Ciro está destruindo o PDT. O partido tem que tomar um rumo. O que ele fez no Ceará vai ser um prejuízo para todo o grupo dele. O Camilo Santana deixou o governo do Ceará com uma aprovação de 78%", disse Florestan.

O percentual citado pelo jornalista apareceu na pesquisa Opnus, divulgada em abril deste ano. Santana governou o Ceará por dois mandatos consecutivos e disputará uma vaga no Senado este ano.

"Essa movimentação do Ciro impedindo a candidatura da Izolda... quis impor uma decisão dele. O Ciro vai ficar com o seu grupo fora do poder. Vai pagar um preço", acrescentou Fernandes Jr.

Neste mês, o diretório do PDT no Ceará escolheu o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como nome da sigla ao governo estadual. Ele tem o apoio de Ciro.

