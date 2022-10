Coach Pablo Marçal pede que influenciadores "deixem reputação de lado" e divulguem fake news por Bolsonaro (vídeo)

Em live, o político do PROS afirmou que Bolsonaro ajudará o País a "viver livre deste esquerdismo, deste comunismo que tem atrapalhado o avanço do Brasil" edit

247 - O coach Pablo Marçal (PROS), eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, resolveu pedir aos seus apoiadores deixem a "reputação um pouquinho de lado" e divulguem informações apoiadas por Jair Bolsonaro (PL). Em live, Marçal afirmou que Bolsonaro ajudará o País a "viver livre deste esquerdismo, deste comunismo que tem atrapalhado o avanço do Brasil". Uma das estratégias de Bolsonaro para defender o seu governo foi dizer sem base científica que a esquerda pretende implementar o comunismo no Brasil.

O ocupante do Planalto é investigado no inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal (STF) por conta da propagação de notícias falsas. As apurações começaram em julho de 2021 e estão em andamento. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes adiou a conclusão do inquérito.

As pesquisas Quaest e Atlas Intel, divulgadas nesta quinta-feira (13), mostraram o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro lugar na disputa do segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

De acordo com um documento enviado pela delegada Denisse Ribeiro ao Supremo em fevereiro, uma milícia digital usa a estrutura do chamado "gabinete do ódio", grupo que seria formado por aliados de Bolsonaro.

O ex-presidente teve 48% dos votos válidos e o ocupante do Planalto, 43%, no primeiro turno da eleição presidencial.

Em live secreta com Bolsonaro, coach Pablo Marçal pede que influenciadores "deixem a reputação de lado" para propagar fake news da campanha do presidente pic.twitter.com/LKkdqFQabw — Lucas Rohan (@lucasrohan) October 13, 2022

