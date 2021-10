Com falhas, Facebook volta a funcionar para alguns usuários

Após horas fora do ar, o Facebook parece ter solucionado o problema e os serviços devem voltar a operar nas próximas horas, de forma gradual, pois a rede social ainda está sem funcionar integralmente edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após horas fora do ar, nesta segunda-feira, 4, o Facebook parece ter solucionado o problema e os serviços devem voltar a operar nas próximas horas, de forma gradual, pois a rede social ainda está sem funcionar integralmente.

A principal tese sobre o que aconteceu com o Facebook - e duas outras redes sociais controladas pela empresa: WhatsApp e Instagram - é que as rotas que levam para as plataformas na internet teriam desaparecido.

"A explicação mais provável é que as rotas de internet da companhia (BGP) foram retiradas por engano durante a manutenção", disse Matthew Prince, presidente-executivo da CloudFlare, empresa de distribuição de conteúdo.

PUBLICIDADE

O vice-presidente da empresa, Dane Knecht, já havia informado que, pelo tamanho da empresa, a recuperação do Facebook deve ser lenta e gradual.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE