Convocação do “foda-se” para o Congresso usa imagem de generais e Vera Magalhães cobra desmentido

“Os generais do exército se deixando representar como fantasias de carnaval. Concorda com isso, vice-presidente General Mourão? Não cabe um desmentido público?”, perguntou a jornalista no Twitter edit

247 - Bolsonaristas que atenderam ao pedido do general Augusto Heleno, chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), que sugeriu ao presidente chamar o “povo às ruas” contra o Congresso nacional, sem saber que estava sendo gravado, agora têm usado os generais que fazem parte do governo para fazer propaganda dos atos.

As manifestações têm ganhado o nome de “foda-se”, palavra usada por Heleno em seu ataque aos parlamentares. Os atos já foram compartilhados até por deputado. O discurso é ir para as ruas em defesa de Bolsonaro, contra um “parlamentarismo branco” e pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, como fez o humorista Batoré em vídeo.

Pelo Twitter, a jornalista Vera Magalhães cobrou uma resposta das Forças Armadas. “Os generais do exército se deixando representar como fantasias de carnaval. É o bolsochavismo arreganhando os dentes, sob silêncio das FAs. Concorda com isso, vice-presidente @GeneralMourao? Não cabe um desmentido público?”, indagou.