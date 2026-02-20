Datena estreia na EBC na segunda com programa 'Alô Alô Brasil'

247 - A Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estreia nesta segunda-feira (23) o programa “Alô Alô Brasil”, apresentado ao vivo pelo jornalista José Luiz Datena. A atração será exibida das 8h às 10h, de segunda a sexta-feira, em todas as emissoras da rede.

Na edição de estreia, o programa terá entrevista ao vivo com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), primeiro convidado confirmado da nova atração. Também participam da abertura o cantor e compositor cearense Falcão e o correspondente internacional Jamil Chade.

A EBC informou que o programa terá como proposta acompanhar acontecimentos do cotidiano e temas de interesse público, com cobertura jornalística em tempo real, análises dos principais fatos nacionais e internacionais, além de entrevistas e comentários. A emissora afirma que o conteúdo buscará manter linguagem acessível ao público.

A produção contará com repórteres das redações da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Também haverá colaboração de jornalistas de emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), estrutura coordenada pela EBC.

Entre os participantes da estreia, Falcão deve comentar os principais assuntos do dia. O artista é conhecido por seu trabalho na música e também por apresentar um programa de humor na TVC, emissora pública do Ceará que faz parte da RNCP. Já Jamil Chade, que atua como correspondente internacional e participa do programa “Brasil no Mundo”, da TV Brasil, será responsável por informações sobre o cenário político internacional.

A chegada do novo programa ocorre no ano em que a Rádio Nacional completa 90 anos. O nome da atração remete à frase pronunciada na inauguração da emissora, em 12 de setembro de 1936, quando o locutor Celso Guimarães anunciou: “Alô, Alô Brasil! Aqui fala a Rádio Nacional do Rio de Janeiro!”. Em seguida, foi executada a canção “Luar do Sertão”, considerada um marco da estreia da rádio.

Datena comentou sua relação com o meio radiofônico ao falar sobre o novo trabalho. “O rádio é minha paixão, foi a minha vida. Comecei fazendo rádio com 15 anos de idade e sempre apresentei programas de rádio. A Rádio Nacional é uma das rádios mais tradicionais do país e o programa vai ser muito legal. O Brasil vai ficar representado na Rádio Nacional. Se liguem que vai ser muito bacana”, afirmou.

O programa “Alô Alô Brasil” estreia nesta segunda-feira (23), às 8h, na Rádio Nacional, com transmissão em rede nacional.