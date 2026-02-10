EBC fecha contrato de R$ 1,4 milhão com Datena

247 - O apresentador José Luiz Datena assinou um contrato de R$ 1.445.882,04 com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para comandar dois programas em veículos públicos até fevereiro de 2027. O acordo estabelece a atuação do jornalista tanto na televisão quanto no rádio, com atividades concentradas na cidade de São Paulo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário Oficial da União, que publicou nesta terça-feira (10) os detalhes do contrato firmado entre Datena e a estatal. O documento formaliza a contratação por meio da empresa vinculada ao comunicador, estabelecendo prazos e valores a serem pagos pela EBC.

De acordo com o contrato, assinado na última sexta-feira (6), Datena ficará responsável por apresentar e também chefiar a edição do programa "Na Mesa com Datena", que será exibido na TV Brasil. Além disso, ele comandará o programa "Alô Alô, Brasil", que irá ao ar pela Rádio Nacional, também sob gestão da EBC.

Nos dois projetos, o jornalista deverá desempenhar suas funções diretamente a partir de São Paulo, o que indica que as produções terão base na capital paulista, mesmo integrando a programação nacional dos veículos públicos.

O pagamento previsto no acordo será feito à empresa JLD Publicidade Ltda, que deverá receber integralmente o valor de R$ 1,4 milhão até o dia 6 de fevereiro de 2027, data limite estabelecida no documento oficial.

A JLD Publicidade Ltda tem como sócios Datena e sua esposa. Conforme informações da Receita Federal, a empresa foi criada em 1996 e está registrada no município de Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Eleições

A contratação de Datena pela EBC ocorre após um período de intensa exposição política do apresentador. Em 2024, ele concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, em sua primeira candidatura eleitoral, apesar de já ter acumulado um histórico extenso de movimentações partidárias ao longo dos anos.

A campanha foi marcada por um episódio de grande repercussão durante um debate promovido pela TV Cultura, quando Datena agrediu com uma cadeirada o então candidato Pablo Marçal (PRTB). O caso se tornou um dos momentos mais comentados da disputa municipal e gerou forte impacto na reta final da campanha.

Nas urnas, Datena obteve menos de 2% dos votos e ficou fora do segundo turno. Após o resultado, ele decidiu não declarar apoio a nenhum dos candidatos que avançaram na disputa, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol). O segundo turno terminou com a vitória de Nunes.