De Felipe Neto para bolsonaristas: 'continuo enfrentando o genocida bandido de estimação'

247 - O youtuber Felipe Neto reforçou, nesta quinta-feira (1), o seu voto no candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alguns internautas disseram que o influenciador digital 'pulou do barco'.

"Bolsonaristas comemorando dizendo que eu 'pulei do barco'. Teve barco nenhum pulado, continuo enfrentando o genocida bandido de estimação de vocês. Aqui é Lula 2022 e continuarei lutando nas minhas redes", escreveu o influenciador no Twitter.

Na última quinta-feira (25), o youtuber declarou voto em Lula, que agradeceu ao influenciador.

Felipe Neto anunciou voto em Fernando Haddad (PT) no segundo turno da eleição de 2018 e, antes, havia feito críticas ao governo Dilma Rousseff (PT), vítima de um golpe em 2016, ano em que foi inocentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e por uma perícia do Senado em 2016.

Em novembro de 2021, o youtuber fez uma autocrítica e disse que "estava completamente errado", porque, segundo ele, a gestão da ex-presidente não tinha alguns posicionamentos autoritários como Jair Bolsonaro.

O atual candidato à reeleição fez elogios à Ditadura Militar (1964-1985), faz acusações sem provas de que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro contra fraudes e defende a participação das Forças Armadas na apuração dos resultados das eleições (Presidência da República, governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas).

Partidos de oposição denunciam que Bolsonaro pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

