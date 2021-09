Demitido da CNN, Alexandre Garcia promove canal de fake news no YouTube

Em maio deste ano, o jornalistas bolsonarista Alexandre Garcia apagou ou escondeu 429 vídeos em que fazia a defesa do tratamento da Covid-19 com cloroquina temendo virar alvo da CPI edit

Revista Fórum - Demitido da CNN Brasil nesta sexta-feira (24) após mentir mais uma vez sobre o chamado “tratamento precoce” da Covid-19 em seu quadro “Liberdade de Expressão”, o bolsonarista Alexandre Garcia está promovendo nas redes seu canal no Youtube, onde faturou quase R$ 70 mil até junho deste ano divulgando fake news.

“Você que me acompanhava todos os dias só no “Liberdade de Opinião” da CNN, agora pode continuar me seguindo diariamente no meu canal do YouTube”, tuitou o ex-apresentador da Globo, sem entrar em detalhes sobre sua demissão da CNN.

