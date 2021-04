Demori manda recado a Leda Nagle após fake news contra Lula: 'não há burrice que possa ser usada como desculpa'

"40 anos de carreira. Qualquer jornalista com esse tempo na estrada, por mais ruim que seja, leria um tuite com um plano do STF ou do Lula pra matar Bolsonaro (!) e saberia que é cascata grossa", acrescentou o jornalista Leandro Demori em referência à jornalista Leda Nagle edit

247 - O jornalista Leandro Demori criticou a conduta da jornalista Leda Nagle por ter publicado uma fake news com um suposto plano do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para matar Jair Bolsonaro.

"40 anos de carreira. Qualquer jornalista com esse tempo na estrada, POR MAIS RUIM QUE SEJA, leria um tuite com um plano do STF ou do Lula pra matar Bolsonaro (!) e saberia que é cascata grossa. Se espalhou, o fez com consciência. Não há burrice que possa ser usada como desculpa", escreveu o Demori no Twitter.

A jornalista foi às redes sociais pedir desculpas pela notícia falsa contra o ex-presidente Lula.

A jornalista Hildegard Angel alertou o petista para redobrar os cuidados com a segurança pessoal.

