Desembargador mantém censura à Globo sobre “rachadinha” de Flávio Bolsonaro

O desembargador Fábio Dutra negou um recurso da TV Globo para retirar a censura imposta à emissora para divulgar informações sobre as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro

247 - O desembargador Fábio Dutra negou nesta terça-feira, 15, um recurso da TV Globo para retirar a censura imposta à emissora para divulgar informações sobre as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) conduzidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

"A Globo respeita ordens judiciais, mas lamenta esse cerceamento da liberdade de informação, uma vez que a investigação em questão é de interesse de toda a sociedade. A Globo recorrerá da decisão assim que for notificada", afirmou o âncora Flávio Fachel em telejornal da emissora.

A proibição foi feita pela juíza Cristina Serra Feijo, da 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, no dia 4 deste mês.

O senador Flávio Bolsonaro comemorou: “Acabo de ganhar liminar impedindo a #globolixo de publicar qualquer documento do meu procedimento sigiloso. Não tenho nada a esconder e expliquei tudo nos autos, mas as narrativas que parte da imprensa inventa para desgastar minha imagem e a do Presidente Jair Bolsonaro são criminosas. Juíza entendeu que isso é altamente lesivo à minha defesa. Querer atribuir a mim conduta ilícita, sem o devido processo legal, configura ofensa passível, inclusive, de reparação”.



