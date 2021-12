Diretora da Globo desmente discurso dos Leifert sobre influência familiar: "não vamos ser hipócritas"

"A meritocracia vem depois que começamos com o privilégio", disse Amora Mautner, diretora de novelas da Globo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Amora Mautner, diretora da Globo, rebateu a tese defendida por Gilberto Leifert e seu filho, Tiago Leifert, sobre os privilégios do sobrenome para garantir um emprego.

Ela afirma que entrou na Globo graças ao seu sobrenome e por ser filha do cantor Jorge Mautner. O pai de Tiago Leifert - para responder Ícaro Silva que disse que o filho só teria entrado na Globo por causa do cargo do seu pai - alegou nunca ter ajudado o herdeiro na emissora, mesmo sendo um executivo importante.

"Não vamos ser hipócritas, né? Network [rede de contatos] ajuda. A meritocracia vem depois que começamos com o privilégio", disse ela em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. "Sou privilegiada, de uma bolha da bolha, né? Eu não represento uma mulher comum que quer ser diretora. Eu represento uma pessoa que teve privilégios", completou.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE