E-mail interno acende alerta na Globo ao mencionar 'desvio de R$ 100 milhões'

247 - Um ex-diretor de imagem da Globo escreveu um email que repercutiu internamente na emissora. A mensagem resultou em críticas à gestão e às condições de trabalho na emissora carioca. O texto acusou a empresa de favorecer determinados setores.

O ex-funcionário mencionou um suposto desvio acima de R$ 100 milhões, o que teria sido um dos motivos para a suspensão das comemorações pelos 100 anos do Grupo Globo. A Globo nega.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o e-mail também foi escrito com um tom de ironia. “Um milhão para cada ano”, escreveu o ex-diretor.

Comentários se espalharam por grupos de mensagens. Reuniões emergenciais foram convocadas e gestores tentaram conter especulações sobre a denúncia.

Condições de trabalho

O email apontava queixas em relação a condições de trabalho, como sobrecarga de turnos, mudanças frequentes de horário, falta de reconhecimento, acúmulo de horas extras não pagas e o que descreve como um banco de horas “desproporcional”.

“Desvio de 100 milhões, funcionários que não ganharam nem um bombom, festa rolou para galera importante, rolou para a televisão aberta… No geral, rola um descontentamento muito grande com tudo”, diz um trecho do e-mail revelado por Lucas Pasin.

Outro lado

A Globo afirmou ter tomado conhecimento da circulação do e-mail e negou qualquer irregularidade. “Não é verdade que houve qualquer desvio ou corte irregular de recursos", afirmou.

"A Globo possui canais formais e mecanismos internos de gestão para tratar as questões e insatisfações mencionadas no e-mail do ex-funcionário, e lamentamos que ele não tenha recorrido a esses instrumentos enquanto esteve conosco.”