Globo ataca cidade de Belém e Gleisi rebate: "vergonha alheia"

247 – A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu neste sábado ao editorial do jornal O Globo, que atacou a infraestrutura e a segurança da COP30 em Belém. O texto da publicação carioca destacou reclamações pontuais de um funcionário da ONU sobre goteiras, falhas em ar-condicionado e episódios de segurança — temas que, segundo o próprio governo, foram rapidamente resolvidos.

O Globo publicou um editorial classificando a situação como um "vexame" e questionando a escolha da capital paraense como sede da conferência climática.

Gleisi defende Belém e lembra coragem do presidente Lula ao levar a COP para o coração da Amazônia

Por meio de um post firme nas redes sociais, Gleisi afirmou que o jornal ignorou deliberadamente o mérito histórico da realização da COP30 na Amazônia e optou por explorar problemas já solucionados. Em suas palavras:

"O Brasil se organizou para sediar em Belém o maior evento sobre clima de todos os tempos. Levar a COP para o coração da Amazônia foi uma decisão corajosa do presidente Lula, mostrou seu compromisso ambiental. E foi necessário para o mundo e todos que falam de meio ambiente conhecerem de perto a realidade da Amazônia e sua população."

A ministra criticou a postura do jornal:

"Mas tudo que o editorial do Globo resolveu destacar foi a queixa de um funcionário da ONU sobre organização da segurança, goteiras e funcionamento do ar condicionado, problemas prontamente solucionados, por sinal. É de dar vergonha alheia..."

Reação expõe desconexão do jornal com o contexto amazônico

A crítica de Gleisi evidencia um ponto central: O Globo não contextualizou que Belém enfrenta condições climáticas extremas e previsíveis — calor intenso e chuvas diárias — e que estruturar um megaevento nessas condições exige um esforço logístico excepcional. Ainda assim, segundo o governo, falhas pontuais foram corrigidas de forma imediata.

Ao ignorar esses elementos e centrar sua narrativa em tropeços já resolvidos, o jornal adota um tom que desconsidera o simbolismo e a importância global de realizar a conferência no bioma mais estratégico do planeta.

Editorial desperdiça oportunidade e reforça visão elitista

A postura do Globo reforça uma crítica recorrente: a tendência de parte da grande mídia de tratar a Amazônia com distanciamento, como se o Brasil profundo não pudesse sediar eventos de relevância global. Ao concentrar seu editorial em pequenas imperfeições — inevitáveis em estruturas temporárias construídas sob condições climáticas adversas — o jornal perdeu a chance de valorizar o esforço logístico, humano e político envolvido em levar a COP30 para o território amazônico.

Em vez de reconhecer que milhares de pessoas puderam vivenciar in loco a realidade da região, a publicação preferiu reproduzir uma visão elitizada e distante do país real.

Gleisi aponta o óbvio: o país mostrou capacidade e responsabilidade

A ministra destacou aquilo que até observadores internacionais têm reconhecido: o Brasil organizou um dos maiores encontros sobre clima da história recente, demonstrando capacidade de resposta, coordenação entre governos e compromisso ambiental.

Os episódios destacados pelo editorial foram, como ela enfatizou, "problemas prontamente solucionados".

A disputa narrativa sobre a COP30

A reação de Gleisi expõe uma disputa maior: enquanto o governo e entidades internacionais apontam a COP30 como marco simbólico e político — por ocorrer na Amazônia — parte da mídia comercial insiste em uma narrativa de fracasso, centrada em incidentes pontuais e ignorando a dimensão histórica do evento.

No contraponto, a fala da ministra demonstra que o governo está disposto a defender Belém e o simbolismo da COP30 contra ataques que, além de desproporcionais, reforçam estigmas e distorções sobre a região amazônica.