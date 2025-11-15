Gleisi celebra queda das tarifas de Trump: "vitória do Brasil"

247 – A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), celebrou nesta sexta-feira (14/11) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reduzir tarifas impostas a produtos agrícolas brasileiros.

A medida afeta diretamente setores como café, carne bovina, banana e açaí — todos relevantes para a pauta exportadora brasileira. Em publicação nas redes sociais, Gleisi destacou o impacto positivo do anúncio e o papel do governo brasileiro nas tratativas. “Vitória do Brasil! Donald Trump suspende as tarifas sobre café, carne, banana e açaí do Brasil. Lula sabe o que faz, e quem ganha é o Brasil!”, escreveu.

Encontro diplomático abriu caminho para o anúncio

O recuo tarifário ocorreu um dia após a reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. O encontro, realizado em Washington, tratou diretamente das tarifas de 50% impostas pelo governo Trump sobre produtos agrícolas brasileiros.

Ao deixar a reunião, Vieira afirmou que o Brasil havia apresentado uma “proposta geral” para enfrentar o tarifaço, indicando avanços no diálogo bilateral.

Decisão tem efeito retroativo e baseia-se em recomendações técnicas

Segundo o governo norte-americano, a ordem executiva assinada por Donald Trump entrou em vigor às 00h01 de quinta-feira (13/11), com efeito retroativo. Ao justificar a decisão, o presidente afirmou ter recebido “informações e recomendações adicionais de diversas autoridades”.

No texto, Trump explica que considerou fatores como negociações com parceiros comerciais, demanda interna e capacidade produtiva dos EUA antes de determinar que seria “necessário e apropriado” modificar o escopo dos produtos afetados pelo Decreto Executivo 14257.

Governo brasileiro analisa impacto e alcance da redução

Os ministérios da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços estão avaliando a ordem executiva para determinar o percentual exato de redução das tarifas, já que o documento não esclarece esse ponto.

A expectativa é que a decisão reduza custos para exportadores brasileiros e fortaleça as relações comerciais entre Brasília e Washington.