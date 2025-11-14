EUA retiram tarifa de 10% sobre produtos brasileiros e governo comemora avanço

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás e decidiu, nesta sexta-feira (14), reduzir as tarifas-base unilaterais de 10% inicialmente aplicadas contra o Brasil, informou a Globo News, citando fontes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com isso, devem permanecer em vigor as tarifas adicionais aplicadas contra o Brasil, estipuladas em 40%.

Mais cedo, Trump anunciou que as novas isenções entram em vigor retroativamente à meia-noite de quinta-feira (13). A medida beneficia dezenas de produtos alimentícios, incluindo alimentos básicos como carne bovina, café e frutas.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nas redes sociais que a reversão é uma "vitória para o Brasil", resultado das intensas negociações diplomáticas entre os países nas últimas semanas.

-- Vitória para o Brasil! Os Estados Unidos anunciaram a retirada de taxas sobre diversos produtos brasileiros — uma decisão que reforça a força do nosso país no cenário internacional. Essa conquista é resultado da atuação firme e estratégica do governo do presidente @LulaOficial, que segue defendendo a soberania e os interesses do Brasil em todas as mesas de negociação. O Brasil mostra, mais uma vez, que cresce, avança e se impõe quando age com seriedade, diálogo e compromisso com o desenvolvimento do nosso povo.