Em campanha para ajudar o Complexo do Alemão, Xuxa coloca boné usado por Lula e alvo de fake news do bolsonarismo

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel apareceu nesta sexta-feira (21) no Stories do Instagram, com o boné alvo de fake news usado pelo candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma visita ao Complexo do Alemão, no Rio, no feriado do Dia de Nossa Senhora de Aparecida, 12 de outubro.

Perfis de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) divulgaram que a sigla estampada no acessório, CPX, faria referência a uma facção criminosa que atua no conjunto de favelas da Zona Norte carioca. As letras são uma abreviação informal de "complexo", em referência ao Complexo do Alemão.

"CPX = Complexo, usado para definir conjunto de comunidades. Exemplo: Complexo do Alemão e Complexo da Maré", escreveu Xuxa. "Quer um boné do CPX? Ao doar uma cesta básica no valor de R$150,00 ou mais, você ajuda o Complexo e ainda ganha o boné do momento! Confira o passo a passo de como garantir o seu no Voz Comunidades", acrescentou.

Fake News e o TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nessa quinta-feira (20) a investigação sobre uma rede de fake news. Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) são investigados. Em outra decisão, o TSE determinou que os conteúdos falsos de plataformas terão de ser removidos em até duas horas após a notificação judicial.

A Justiça Eleitoral mandou o Youtube desmonetizar quatro canais de apoiadores de Bolsonaro e suspendeu um trecho da propaganda dele exibida na quarta-feira (19) na televisão por não cumprir regras eleitorais.

