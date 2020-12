Em crise e após demissões, Globo contrata Vera Magalhães

Após uma série de demissões e reduções de salários de colunistas, o Grupo Globo contratou a jornalista Vera Magalhães para trabalhar, a partir de 2021, no jornal O Globo e na rádio CBN. Ela seguirá como apresentadora do programa Roda Viva edit

247 - A jornalista Vera Magalhães foi contratada pelo Grupo Globo para trabalhar, a partir de 2021, no jornal O Globo e na rádio CBN em funções ainda não detalhadas. Ela deixará o jornal O Estado de S.Paulo, onde estava desde 2016, seguirá como apresentadora do programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura. A informação foi apurada pelo NaTelinha com diversas fontes.

O anúncio, feito por Vera Magalhães, veio após o Grupo Globo realizar uma série de demissões em seus veículos, de reduzir salários de alguns dos principais colunistas, como Miriam Leitão e Merval Pereira, e anunciar o fim da coluna do jornalista Ancelmo Gois.

A jornalista escreveu um longo texto intitulado "Obrigada, Estadão" agradeceu o período em que trabalhou na empresa. "Jornalismo é movimento, como me ensinou Renata Lo Prete. Faço um agora com o coração apertado de um lado, mas pulsando de outro pelas possibilidades novas que se apresentam ali no horizonte. Vamos juntos, sempre!", afirmou a apresentadora em um trecho do texto.

"Na saída, tenho uma lista enorme de colegas e chefes a agradecer, mas o faço em alguns nomes. Ao João Caminoto agradeço o convite para ingressar no Estadão, lá em 2016, quando tinha acabado de levar um tombo na carreira. O sucesso da nossa parceria me provou novamente que os ciclos vêm sempre para o bem, e que é possível se reinventar quando existe comprometimento, trabalho sério e duro e suporte. Obrigada do fundo do coração, chefe".

