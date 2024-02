'Encontro com Tarcísio mostra que Lula é o maior estadista do Brasil': internautas repercutem anúncio de investimentos em SP

Apoie o 247

247 - Internautas repercutiram o anúncio de obras do túnel Santos-Guarujá (SP) e elogiaram a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa das articulações com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para levar mais investimentos ao estado.

De acordo com o jornalista Cesar Calejon, o presidente Lula "se tornou o maior Estadista do BR: carisma, habilidade política, construção de consenso, espírito público, republicano e, sobretudo, um amor imenso pelo país para organizar um projeto de nação". >>> Lula: Porto de Santos estatal fará mais do que qualquer empresário

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que "ninguém resiste ao carisma de Lula". "Tarcísio se desmanchando de rir. Lula é o anti-ódio. Lula é riso e prazer. É a alegria que o Brasil precisa! É inclusão e cooperação. Redes bolsonaristas estão em polvorosa com a visão de um verdadeiro estadista", disse.

Outro perfil escreveu: "o tratamento do Lula com Tarcísio mostra várias coisas: 1° o alto nível do Lula em fazer política. 2° brigar só piora a situação do povo. 3° ódio se combate com paz. 4° antes do bolsonarismo a política voltava ao normal. 5° o 'comunismo' é só discurso pra enganar trouxas". >>> "Não estou beneficiando o governador, estou beneficiando o estado", diz Lula ao anunciar obras para o Túnel Santos-Guarujá

