“Ernesto Araújo tem que ser expulso do Itamaraty”, diz Rodrigo Vianna

247 - O jornalista Rodrigo Vianna afirmou nesta terça-feira (27) no programa Boa Noite 247 que o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo não pode trabalhar no Itamaraty se receber convite algum dia. O comentarista fez críticas ao vídeo em que o ex-chanceler sinalizou apoio ao terrorismo.

"Palhaço a serviço do bolsonarismo. Se o Ernesto Araújo continuar assim, tem que ser expulso do Itamaraty. Não tem que ter 'meias-palavras' com ele. Tem tudo a ver com Steve Bannon, com a extrema-direita do século 21. Isso precisa ter um fim", disse.

Terrorismo

De acordo com a Polícia Federal, o mesmo grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) foi responsável pelo vandalismo em Brasília (DF) no dia 12 de dezembro, quando carros e ônibus foram queimados, e pela tentativa de atentado com bomba no último sábado (24), próximo a um aeroporto da capital federal.

O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa foi preso no último final de semana depois de planejar explodir um caminhão-tanque carregado com querosene próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília (DF). Outro suspeito, Alan Diego Rodrigues, foi identificado por policiais.

Eleições

Bolsonaristas fizeram bloqueios em ruas após o término do segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando Bolsonaro teve 49,1% dos votos e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou, com 50,9%.

Nos últimos anos, o atual ocupante do Planalto tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe. No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Steve Bannon

Críticas ao Judiciário são uma das alternativas do norte-americano Steve Bannon, 69 anos, que tentou fazer partidos de direita chegarem ao poder nos Estados Unidos e em outros países na última década. Em janeiro de 2021, quando o então presidente Donald Trump perdeu a eleição, vários apoiadores invadiram o Legislativo e acusaram o sistema eleitoral de ser fraudulento.

Bannon, que foi estrategista de Trump, teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA após o segundo turno da eleição no Brasil e aconselhou o parlamentar a questionar o resultado.

