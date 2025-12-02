Expansão do 5G avança e governo mira cobertura nacional antecipada para 2027

247 - O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que o país vive uma aceleração inédita na expansão da conectividade móvel, com avanço simultâneo do 5G nas cidades e do 4G na zona rural. As declarações foram feitas durante sua participação no programa Bom Dia, Ministro, exibido nesta terça-feira (2).

Ele destacou que as metas previstas no leilão de 2021 já foram superadas e que o governo pretende antecipar a cobertura nacional de 2028 para 2027.

Segundo o ministro, todas as capitais brasileiras já contam com sinal 5G e o ritmo de implantação tende a se intensificar. “Telefonia móvel é um serviço essencial hoje para a nossa população e a gente vem cumprindo esse papel. Estamos acelerando as contratações previstas no edital do 5G, que aconteceu no leilão em 2021. Temos mais de 2 mil cidades com essa tecnologia e a ideia é cada vez mais a gente poder ampliar essa tecnologia para mais municípios para atender essa população”, afirmou Siqueira Filho.

Cobertura supera metas e chega a 64% do país

Dados recentes mostram que o avanço do 5G no Brasil ultrapassou 64% de cobertura — índice acima dos 57% previstos pela Anatel apenas para 2027. O ministro reforçou que, após completar a instalação em todas as capitais, o foco se desloca agora para cidades menores e regiões periféricas, com esforços concentrados para antecipar a conclusão nacional. “A ideia é que a gente consiga antecipar isso, que a previsão da conclusão é 2028, que a gente consiga antecipar para 2027. Para isso, todas as operadoras de telefonia móvel, tanto as mais tradicionais como as novas entrantes, estão trabalhando para que a gente consiga antecipar isso”, disse.

Novo leilão buscará ampliar capilaridade

Para fortalecer ainda mais a conexão em áreas remotas, o governo lançará em janeiro um novo leilão da faixa de 700 MHz. A medida deve ampliar a capilaridade da rede e abrir espaço para novas operadoras. “Novas empresas poderão acessar esse leilão para que a gente consiga ampliar essa cobertura”, afirmou Siqueira Filho. A iniciativa tem potencial para levar acesso à internet móvel onde a oferta ainda é limitada.

Ações contra clandestinidade e riscos à população

O ministro também comentou as ações de combate à pirataria de TV por assinatura e a provedores clandestinos. Ele explicou que a atuação ocorre em parceria com o Ministério da Justiça e a Anatel, com fiscalizações em andamento. “Aqueles que estão, de forma irregular, fazendo um desserviço à nossa população, a gente está intensificando as fiscalizações através da Anatel, que tem a prerrogativa para poder fazer esse tipo de fiscalização. Nos próximos meses, teremos o resultado e a conclusão desses trabalhos”, afirmou.

Siqueira Filho alertou para riscos sociais e de segurança relacionados ao uso do chamado gatonet. “Isso é uma contratação ilegal, onde o serviço e os canais estão no equipamento de forma ilegal, abrindo vários conteúdos que não fazem sentido em determinado momento. Às vezes, crianças estão assistindo esse tipo de serviço, programas que não condizem com a necessidade da nossa população. Então é uma preocupação social nossa, do governo”, destacou.

Inclusão digital como prioridade

O ministro ressaltou ainda que a inclusão digital nos territórios mais afastados continua no centro das ações. O novo leilão previsto para 2026 contemplará áreas com mais de 600 habitantes, com foco especial em comunidades isoladas, regiões ribeirinhas e localidades da Amazônia, garantindo avanço da presença do 5G móvel. “Será uma fase complementar, onde essas localidades serão beneficiadas com a tecnologia 5G móvel. Essa é a nossa meta”, afirmou.